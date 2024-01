Bauernproteste Tag 4: Sternfahrt nach Heidenheim geplant

Die Bauernproteste gehen am Donnerstag auch in Heidenheim weiter: Die Landwirte wollen in einer Sternfahrt aus der gesamten Region in die Stadt fahren. Am Vormittag ist eine Kundgebung geplant.

In Heidenheim werden im Zuge der Protestwoche der Bauern am Donnerstag 1.000 Landwirtinnen und Landwirte mit ihren Traktoren erwartet. Der Vorsitzende des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim Hubert Kucher kündigte an, dass die Teilnehmer aus dem gesamten Region in die Stadt fahren. Kundgebung in Heidenheim In Heidenheim selbst werden laut einem Sprecher der Stadt die Seewiesenbrücke und teile der Straße "In den Seewiesen" gesperrt, damit die Bauern ihre Fahrzeuge abstellen können. Auf dem Festplatz in den Seewiesen ist zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr eine Kundgebung geplant. Es soll nicht zu größeren Behinderungen des Verkehr kommen, so Kucher. Audio herunterladen (337 kB | MP3) Am Mittwoch hatte der Protest der Bauern in Ellwangen noch den gesamten Stadtverkehr lahmgelegt. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir war zur traditionellen Bauernkundgebung gekommen, hatte sich die Position der Landwirte angehört und war auch ins Gespräch gekommen. Der Besuch war gelungen, resümierte Huber Kucher. Mahnfeuer an der A8 bei Hohenstadt Eine weitere Aktion der Landwirtinnen und Landwirte wird am Donnerstag nahe der A8 bei Hohenstadt im Kreis Göppingen zu sehen sein: Hier wollen die Bauern zwischen 17 und 21 Uhr ein Mahnfeuer entzünden.