Bauernproteste Tag 2: Traktoren legten auch am Dienstag Verkehr in Biberach, Ulm und Heidenheim lahm

Nach den gewaltigen Verkehrsbehinderungen am Montag legten Traktoren auch am Dienstag den Verkehr zwischen Biberach, Ulm und Heidenheim lahm.

Nach den Bauernprotesten am Montag haben die Landwirte am Dienstag ihre Aktionen fortgesetzt: Schon am Morgen meldete die Polizei Traktoren auf den Bundesstraßen wie der B311, an der A8-Anschlussstelle bei Seligweiler, in der Innenstadt von Ulm, auf der B10/Europastraße zwischen Neu-Ulm und Nersingen und auch die B30 zwischen Biberach und Ulm war erneut betroffen.

Laut Polizei den ganzen Tag Behinderungen

Die Landwirte hatten am Montag angekündigt, ihren Protest 48 Stunden lang aufrecht halten zu wollen. Vielerorts fuhren am zweiten Tag die Traktoren allerdings im Verkehr mit und blieben nicht an Ort und Stelle stehen. Laut Polizei mussten Autofahrer dadurch aber den ganzen Tag über mit Behinderungen rechnen.

Große Präsenz der Landwirte auch auf dem Ulmer Münsterplatz am Dienstagmittag. 90 Traktoren haben sich versammelt - allerdings nicht auf Initiative des Kreisbauernverbandes. SWR Christine Janke

In der Innenstadt von Ulm war am Dienstagmittag wieder ein Traktorkonvoi unterwegs. Die Polizei hatte zuvor 130 Fahrzeuge begleitet, die von Ulm-Donaustetten über die B30 zum Altstadtring mit Ziel Ehinger Tor unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilte, wichen Traktoren von der genehmigten Strecke ab und fuhren auf den Münsterplatz. 90 Traktoren waren dort vor Ort. Die Polizei sperrte den Münsterplatz um weitere Traktoren daran zu hindern, auf den Platz zu fahren.

Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz

Um die Mittagszeit ist ein weiterer Konvoi von Traktoren vom Blautal ins Industriegebiet Ulm-Donautal unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei konnte sie hier eine Blockade verhindern. Insgesamt spricht sie von 15 unangemeldeten Versammlungen im Laufe des Dienstags im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

Bauernproteste sorgten seit frühem Dienstagmorgen für Behinderungen

Seit dem frühen Dienstagmorgen waren die Traktoren auf der B30 unterwegs und haben die B30-Auffahrten Biberach Nord und Süd, Laupheim-Süd und Ulm-Wiblingen blockiert. Behinderungen gab es zudem unter anderem auf der B312 bei Biberach, der B311 zwischen Ehingen und Ulm sowie in Neu-Ulm auf der B10/Europastraße. Auch die A7-Auffahrt Niederstotzingen im Kreis Heidenheim wurde blockiert, der Verkehr auf der A7 wurde dadurch nicht beeinträchtigt, teilt die Polizei mit. Im Alb-Donau-Kries kam es teilweise zu erheblichen Behinderungen durch eine Blockade auf der Landesstraße zwischen Langenau-Albeck und Langenau.

Bauern planen weitere Aktionen - neue Behinderungen möglich

Am Mittwoch ist die traditionelle Bauernkundgebung beim Kalten Markt in Ellwangen. Zu dieser wird auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet. Die Bauernkundgebung in der Ellwanger Stadthalle beginnt um 10:15 Uhr. Nach der Kundgebung ist eine Demonstration außerhalb der Stadthalle angemeldet. Laut Ordnungsamt werden mindestens 200 Landwirte mit ihren Traktoren erwartet.

Am Mittwoch ab 17 Uhr wird es ein Mahnfeuer an der A8 bei Hohenstadt (Kreis Göppingen) geben.

Am Donnerstag ist eine Schleppersternfahrt nach Heidenheim mit einer Kundgebung um 11 Uhr auf den Seewiesen geplant.

Am Freitag wird es ab 14 Uhr in Dillingen auf dem Festplatz eine Kundgebung und Schleppertour geben.