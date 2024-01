Bauernproteste auf B31 in Freiburg: Das erwarten Polizei und Stadt

Mit einer 24-Stunden-Protestaktion wollen auch Landwirte rund um Freiburg am Montag gegen die Agrarpolitik protestieren. An diesen Orten kann mit Traktoren gerechnet werden.

Keine blockierten Straßen, aber Verkehrsbehinderungen - das erwarten die Stadt Freiburg und die Polizei beim 24-Stunden-Protest der Landwirtinnen und Landwirte am Montag. Angekündigt wurden Fahrten von Traktoren auf der B31 in Freiburg und zwischen Buchenbach und Hinterzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Beginn des Protestes ist Montag 0 Uhr.

Auch am Freitag waren wieder hunderte Traktoren auf den Straßen unterwegs. SWR Ulrike Liszkowski

Hier wird rund um Freiburg mit Verzögerungen gerechnet

Die Stadt Freiburg rechnet am Montag rund um die Uhr mit Traktoren auf der Bundesstraße 31. Nach jetzigem Stand sollen sie jeweils ab Freiburg-Lehen/Mundenhof bis auf Höhe der Talstraße (Ganter-Knoten) unterwegs sein und auf der Gegenfahrbahn zurückfahren.

Um den Verkehr nicht zum Erliegen zu bringen, dürften die Traktoren nur die rechte Spur benutzen. Der linke Fahrstreifen stehe Rettungsfahrzeugen und dem regulären Verkehr zur Verfügung, teilte die Stadt im Vorfeld mit. Bei Stockungen und Stau müssten alle Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse bilden. Trotz dieser Vorgaben sei damit zu rechnen, dass der Verkehr auf der B31 und den angrenzenden Straßen zeitweise stark beeinträchtigt wird. Einschränkungen im Berufsverkehr sind somit nicht auszuschließen.

Protestfahrten sind auch im Höllental zu erwarten - zwischen Buchenbach und Hinterzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Die Polizei teilte im Vorfeld mit, dass sie sich aber auch auf kurzfristige Kundgebungen vorbereitet.

Zeitgleich: Großdemonstration in Berlin

Landwirte standen schon am Sonntag mit ihren Traktoren auf der Straße des 17. Juni in Berlin. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Der 24-Stunden-Protest findet am Montag zeitgleich mit der Großdemonstration in Berlin statt. Dorthin sind schon am Wochenende Landwirte in Traktorkonvois unterwegs gewesen. In Berlin werden tausende Bauern aus vielen Teilen Deutschlands erwartet. Dutzende Trecker stehen schon am Sonntag auf der Straße des 17. Juni zum Brandenburger Tor.