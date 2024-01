Am frühen Dienstagmorgen ist in Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis) ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hat einen Mann nur noch tot bergen können.

Beim Brand in einer Scheune, die auch als Garage genutzt wurde, ist in Angelbachtal-Michelfeld (Rhein-Neckar-Kreis) am Dienstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Die Flammen breiteten sich nach Polizeiangaben auch auf ein angrenzendes Wohngebäude aus. Vier Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden.

Das Feuer war gegen 4 Uhr früh ausgebrochen. Vor Ort waren Feuerwehren, unter anderem auch aus Sinsheim und Wiesloch. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 700.000 Euro.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.