Nach dem Brand in einem Haus in Ladenburg mit zwei Toten am 3. Januar sind die Ermittlungen laut Polizei noch nicht abgeschlossen. Unterdessen sind mehrere Spendenaktionen angelaufen.

Etwa zehn Tage nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Ursache noch unklar. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, teilte eine Polizeisprecherin auf SWR-Anfrage mit. Bei dem Brand am 3. Januar waren zwei Hausbewohner ums Leben gekommen - eine 47-jährige Frau und ihr 22-jähriger Sohn. Die neunjährige Tochter der Frau und Halbschwester des jungen Mannes überlebte. Nun hat jemand aus dem Freundeskreis der Familie eine Spendenaktion für das Mädchen gestartet. Spendenkampagne, um das neunjährige Mädchen auf seinem Lebensweg zu unterstützen Der Ladenburger Klaus Kalinski und seine Familie haben die Spendenaktion auf der Internetplattform "gofundme" ins Leben gerufen, um dem Mädchen zu helfen. Sein Sohn sei einer der besten Freunde des verstorbenen 22-Jährigen gewesen und habe auch eine enge Bindung zu seiner Schwester. In dem Aufruf schreibt Klaus Kalinski, dass er und weitere Organisatoren der Kampagne das Mädchen dabei unterstützen wollen, die Dinge anzuschaffen, die "ein Kind und später ein Teenager auf dem Weg zum Erwachsenwerden benötigt". Die Stadt Ladenburg hat mitgeteilt, dass sie den Spendenaufruf unterstützt. 50.000 Euro in wenigen Stunden - Initiator "völlig überwältigt" Die Spendenplattform "GoFundMe" teilte mit, dass "in einer unfassbaren Welle der Solidarität" innerhalb von nur 15 Stunden schon knapp 50.000 Euro für das neunjährige Mädchen gesammelt wurden. Am Freitagnachmittag, nach etwa 22 Stunden, waren es schon knapp 68.000 Euro. Mitinitiator Klaus Kalinksi zeigte sich überwältigt von dieser Summe. Er habe nie gedacht, dass so viel Geld zusammen kommen würde. Es ist schön, dass sich so viele solidarisieren. Das ist ein tolles Ergebnis, ein großes Danke an diese Menschen!" Der Rechtsanwalt Klaus Kalinski sagte, er werde das Geld nun treuhänderisch für das Mädchen verwalten und in ihrem Sinne ausgeben. Die Neunjährige werde nach dem Tod der Mutter gut betreut, unter anderem kümmere sich ihr leiblicher Vater um sie. Stadt Ladenburg richtet Spendenkonto für alle Betroffenen ein Die Ladenburger Stadtverwaltung hat ein weiteres Spendenkonto für alle anderen überlebenden Bewohner des Hauses eingerichtet. Das Gebäude sei im Moment unbewohnbar. Geldspenden können laut Stadtverwaltung ab sofort bis zum 29. Februar 2024 auf ein Konto der Stadt Ladenburg eingezahlt werden.