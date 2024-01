Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Ladenburg

per Mail teilen

Bei einem Brand am Mittwochmorgen sind in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Menschen gestorben. Das Feuer war im Dachstuhl eines Wohnhauses ausgebrochen.

Laut Feuerwehr konnten zwei Menschen nur noch tot aus der Wohnung im Dachgeschoss des Hauses in Ladenburg geborgen werden. Laut Polizei handelt es sich dabei um einen 22-Jährigen und seine 47-jährige Mutter. Die Klärung der Todesumstände ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

Drei Menschen werden durch das Feuer leicht verletzt

Alle anderen Bewohner konnten sich offenbar selbst aus dem brennenden Gebäude in der Nähe des Bahnhofs ins Freie retten. Ein 51-jähriger Nachbar und Ersthelfer wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Außerdem wurden laut Kreisbrandmeister zwei Feuerwehrleute leicht verletzt, mussten aber nicht weiter medizinisch versorgt werden.

Mehrere Feuerwehren löschen Brand in Ladenburg

Die Feuerwehr war am Mittwochmorgen um kurz vor 8 Uhr alarmiert worden. Als sie eintraf, stand der Dachstuhl des Hauses bereits komplett in Flammen, so der zuständige Kreisbrandmeister Udo Dentz. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Außerdem ist noch nicht klar, ob das Gebäude weiter bewohnbar ist. Aktuell ist es laut Feuerwehr nicht begehbar.

Nach dem Brand am Mittwochmorgen in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) dauern die Nachlöscharbeiten weiter an. SWR

Stadt Ladenburg bietet Unterstützung an

Ein Fachmann des Technischen Hilfswerkes (THW) war vor Ort, um zu klären, wie das Dach notdürftig abgedeckt werden kann. Die Einsatzkräfte waren mit mehr als 100 Kräften vor Ort.

Die Bewohner seien nach dem Brand teils privat untergebracht. Die Stadt Ladenburg hatte betroffenen Bewohnern des Hauses Hilfe angeboten, wenn sie nicht bei Bekannten unterkommen können.