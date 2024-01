Tausende Menschen hat die BUGA-Seilbahn hin und her gefahren. Nach dem Ende der Gartenschau war sie noch zu Testzwecken in Betrieb. Bald hängen die Gondeln an einem anderen Ort.

Jetzt wird die Seilbahn abgebaut. Zuerst sollen die Kabinen vom Seil genommen, danach verpackt und abtransportiert werden, so eine Sprecherin der Betreiber-Firma. Anschließend sollen das Seil, die Stützen und die Stationen abmontiert werden. Zum Schluss die Fundamente, hieß es gegenüber dem SWR. Erst dann könnten diese Flächen, auf denen die Seilbahn-Masten standen, rekultiviert werden. Der Rückbau soll bis Ende März abgeschlossen sein.

Für viele Besucherinnen und Besucher war die Seilbahn das Highlight der Bundesgartenschau (BUGA). Das lag vor allem an den vielen Perspektiven über die Region, die es so bislang nicht zu erleben gab. In den 178 Tagen der BUGA haben rund 3,6 Millionen Fahrgäste die Seilbahn genutzt, um zwischen den beiden Veranstaltungsorten Luisenpark und der ehemaligen Militärfläche Spinelli hin und her zu wechseln.

Seilbahn als urbane Nahverkehrs-Alternative?

Eine Studie habe im vergangenen Sommer mögliche Potenziale für Seilbahnen in Mannheim und der Region aufgezeigt, die jetzt vertieft geprüft werden sollen, so der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU).

Vor Beginn des Rückbaus der Mannheimer Seilbahn nach der Bundesgartenschau hatte sich Specht mit der Betreiberfirma Doppelmayr über Einsatzmöglichkeiten und Rahmenbedingungen von urbanen Seilbahnen und die Erfahrungen aus dem Einsatz während der Großveranstaltung ausgetauscht.

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) beschäftigt sich im Auftrag der Städte bereits seit mehreren Jahren mit Untersuchungen zum Einsatz einer Seilbahn im ÖPNV.

Weltweit gibt es in vielen Städten Seilbahn-Verbindungen, zum Beispiel in La Paz, Mexiko-Stadt, Bogotá, London und Singapur. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) will sich demnächst in einem Workshop mit politischen Entscheidungsträgern der Region mit den Möglichkeiten und Beschränkungen von urbanen Seilbahnen beschäftigen.





Zukunft der Mannheimer Seilbahn in österreichischem Skigebiet

Vor der Bundesgartenschau war die Mannheimer Seilbahn übrigens schon einmal im Einsatz: Und zwar bei der Floriade Expo 2022 in Almere in den Niederlanden. Jetzt wird sie erneut vollständig zurückgebaut. Und wieder aufgebaut: Das Transportsystem geht ins österreichische Kappl. Dort wird die Seilbahn dann Wintersportlerinnen und Wintersportler transportieren.