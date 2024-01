Das könnte eine Rutschpartie werden: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefährlichem Glatteis am Mittwoch. Auch Südbaden könnte in den Morgenstunden betroffen sein.

An der Hauswand festhalten, mit den Armen rumfuchteln, watscheln wie ein Pinguin - Hauptsache nicht stürzen und Unfälle vermeiden: Am Mittwoch könnte gefährliches Glatteis auf den Straßen und Schienen in Südbaden liegen. Die Freiburger Verkehrs AG (VAG) will sich dagegen wappnen und hofft, dass ihre Oberleitungen nicht vereisen.

Aufs Glatteis geführt - Freiburgs Kopfsteinpflaster besonders rutschig

Das Kopfsteinpflaster rund um den Freiburger Münsterplatz und auch in Teilen der Altstadt ist schön, kann bei Nässe und Glätte aber zum Problem werden. Die vereisten, glatten Steine können es Fußgängerinnen und Fußgängern sehr schwer machen. Auch Radler sollten gegebenenfalls einen Gang runterschalten. Vorsicht ist auch bei eisernen Kanaldeckeln und Brückenbereichen geboten. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, bleibt am Mittwochmorgen am besten zuhause. Selbst der Gang zum Bäcker könnte ein Risiko bergen. Denn von den Dächern könnten Eisplatten herabfallen.

Der Freiburger Münsterplatz wurde im Dezember 2022 wegen Glatteis gesperrt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Reichelt

Freiburger Verkehrs AG hat Unwetter-Plan in der Schublade

Der Eisregen könnte auch die Freiburger Straßenbahnen lahmlegen. Ein Szenario, das die VAG unbedingt verhindern will. Daher werden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch immer wieder Straßenbahnen durch das gesamte Netz fahren, teilt Andreas Hildebrandt, Pressesprecher der VAG auf SWR-Anfrage mit. Dadurch sollen die Oberleitungen mehr oder weniger eisfrei bleiben. Sollten die Leitungen vereisen, stünden die Straßenbahnen am Morgen ohne Strom da, erklärt Hildebrandt. Trotz amtlicher Unwetterwarnung sollen alle Straßenbahnen und Busse wie geplant fahren. An den Haltepunkten kann es allerdings rutschig werden.

Wir haben einen Winterdienst, der dann vor allen Dingen auch Straßenbahnhaltestellen bearbeitet. Aber das geht natürlich immer nur Stück für Stück.

Die VAG ist nach eigenen Angaben gut auf solche Unwetter eingestellt, sagt Pressesprecher Andreas Hildebrandt:

Glätte und Schnee haben schon für Unfälle gesorgt

Wegen des Winterwetters hatte es bereits am Montag zahlreiche Unfälle gegeben. In Offenburg kam es zu 30 Glätteunfällen. In den Kreisen Rottweil und Schwarzwald-Baar erfasste die Polizei zwölf Unfälle. Betroffen waren vor allem Autofahrer bei Oberndorf und Sulz am Neckar sowie in Villingen-Schwenningen. Vier Personen wurden leicht verletzt. Zudem waren mehrere Lastwagen und Autos liegengeblieben. Der Schaden: fast 140.000 Euro.

Auch Stadt Freiburg bereitet sich auf Blitzeis vor

Wegen der Glätte rechnet auch die Stadt Freiburg am Mittwoch mit erheblichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr. Die Stadt teilte mit, dass sie sich auf eine Gefahrenlage vorbereitet. Die Leitstelle rechnet mit vielen Einsätzen. Auch wird die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF) mit mehr Personal und Streusalz auf den Straßen unterwegs sein. Aus der Mitteilung geht hervor, dass Wetterexperten die Entwicklung mit dem Eisregen Mitte Dezember 2022 vergleichen.

Blitzeis legte Freiburg zuletzt im Dezember 2022 lahm

Spiegelglatte Straßen mit zahlreichen Verkehrsunfällen hatte es in Freiburg zuletzt im Dezember 2022 gegeben. Die Rettungsdienste registrierten rund 200 Einsätze. Vor allem Radfahrer und Fußgänger stürzten und zogen sich unter anderem Platzwunden, Gehirnerschütterungen und Brüche zu. Die Notaufnahmen an den Kliniken in Freiburg waren zeitweise völlig überfüllt. In der Messehalle wurden kurzfristig sogar Behandlungszelte aufgebaut. Verletzte wurden dort medizinisch versorgt.

