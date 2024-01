per Mail teilen

Die Räumdienste in und um Karlsruhe waren heute morgen im Dauereinsatz. Glatteis sorgte für Chaos auf den Straßen, neben Blechschäden gab es auch Verletzte.

Die meiste Geduld brauchten Autofahrer auf der A5 zwischen Rastatt-Nord und Baden-Baden. Dort gab es innerhalb weniger Minuten gleich vier Unfälle. Unter anderem überschlug sich eine Autofahrerin mit ihrem Wagen und wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei musste die Autobahn in beiden Richtungen zeitweise sperren, um die Eisschicht von der Straße zu entfernen und so weiteren Unfällen vorzubeugen. Insgesamt kam es laut Polizei auf der A5 im Bereich Baden-Baden und Rastatt zu 17 Unfällen.

SWR-Reporter Henning Mohr hat am Morgen das "Team Sauberes Karlsruhe" beim Räumen der Straßen begleitet:

Hier der Newsticker der SWR Aktuell-Kollegen für ganz Baden-Württemberg zum Nachlesen:

Glatteisunfälle auch auf A8 bei Karlsbad

Auch die A8 war zwischen Pforzheim und Karlsruhe kurzzeitig gesperrt, weil sich hier ebenfalls ein Auto auf glatter Fahrbahn überschlagen hat. Die Autofahrerin hatte sich dabei leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus ihrem Wagen befreien. Das Polizeipräsidium Pforzheim berichtet von insgesamt 18 glättebedingten Unfällen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Beim Großteil sei es bei Blechschäden geblieben.

Weitere Unfälle mit Blechschaden in der Region

Im Stadtgebiet Karlsruhe gab es laut Polizei mehrere Unfälle mit Fußgängern. Betroffen war vor allem der Bereich rund um den Hauptbahnhof. In Weiherfeld-Dammerstock war eine Fahrradfahrerin bei der Fahrt über einer spiegelglatten Brücke gestürzt. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In Iffezheim im Landkreis Rastatt und in Sulzfeld im Landkreis Karlsruhe kam es aufgrund von Glätte zu zwei kleineren Autounfällen ohne Verletzte. Ansonsten sei der Morgen laut den Polizeipräsidien in Karlsruhe und Pforzheim weitestgehend glimpflich verlaufen.

Glatteis am Karlsruher Hauptbahnhof: Auch hier muss der Streudienst ran. SWR

Auch der öffentliche Nahverkehr blieb ohne Einschränkungen: Auf der Webseite des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) gab es keine Störungsmeldung. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden konnten die geplanten Frühabflüge nach Porto und London stattfinden.

Kommunen haben sich auf Glatteis vorbereitet

In Rastatt sind die besonders gefährlichen Straßen bereits vorpräpariert worden, sodass schon eine gewisse Salzschicht vorhanden war, bevor die reguläre Winterdiensttour das nächste Mal vorbeikommt.

Das "Team Sauberes Karlsruhe" ist den ganzen Tag im Einsatz, um Straßen und Gehwege in Karlsruhe von Schnee und Eis befreit. SWR

Die Karlsruher Verkehrsbetriebe besprühten die Oberleitungen mit Glycerin, um das Vereisen zu verhindern. waren auf Abruf Teams im Einsatz, um bei Bedarf Oberleitungen zu enteisen.

Im Enzkreis sind bereits seit Montag 16 Fahrzeuge in mehreren Schichten im Einsatz, um die Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Mit einem Steinsalzgemisch seien die Winterdienstler so lange im Einsatz, bis die Wetterbedingungen sich beruhigt hätten, so ein Sprecher des Enzkreises.