Eurocup: Ulmer Basketballer verlieren auch gegen Cluj-Napoca

Es kriselt ein wenig beim Deutschen Meister: Nach der Heimpleite in der Bundesliga verliert ratiopharm Ulm zuhause auch im Eurocup gegen Cluj-Napoca aus Rumänien 81:85.

Was der Ulmer Trainer Anton Gavel nach den Niederlagen gegen Breslau und Vechta als "Misere" bezeichnet hat, setzt sich am Mittwochabend im Basketball-Eurocup fort. Das ratiopharm-Team verspielt in der zweiten Halbzeit eine 15-Punkte-Führung und geht am Ende gegen den rumänischen Vertreter als Verlierer vom Platz. Die Energie reicht offensichtlich nicht für volle 40 Minuten.

Starker Figueroa mit 15 Punkten im ersten Viertel

Dabei hat die Partie vor 5.100 Zuschauern, davon 3.000 ehrenamtlich tätige Menschen mit Freikarten, gut angefangen. LJ Figueroa ist der Mann des ersten Viertels. Er besorgt die Ulmer 8:0-Führung im Alleingang, erzielt im ersten Abschnitt starke 15 Punkte. Gelegentlich macht sich Ulm das Leben mit Ballverlusten selbst schwer. Aber immer wieder können die Gastgeber in der Abwehr geschickt zupacken und mit Schnellangriffen zu Punkten kommen. Ulm führt 24:17.

Cluj-Spieler nach absichtlichem Tritt disqualifiziert

Auch im zweiten Viertel merkt man den ratiopharm-Korbjägern die zuletzt hohe Spielbelastung nicht an. Sie wirken frisch und konzentriert, treffen hochprozentig - auch die Würfe aus der Distanz. Unrühmlicher Höhepunkt dieses Abschnitts ist ein disqualifizierendes Foul des für Cluj spielenden Amerikaners DJ Seeley. Auf provozierende Weise steigt er über den am Boden liegenden Ulmer Kapitän Thomas Klepeisz. Dabei tritt er ihn zwar nur leicht, aber offenkundig absichtlich. Die Schiedsrichter schicken Seeley aus der Halle. Zur Halbzeit führt Ulm 51:36.

Da glauben viele Zuschauer schon, da könne nichts mehr schiefgehen, auch weil sie nach der Halbzeitpause das nächste Highlight bejubeln können: Mit einem Traumpass bedient Trevion Williams an der Mittellinie den am Korb einfliegenden LJ Figueroa, der den Ball in der Luft fängt und durch die Reuse stopft. 57:41. Doch allmählich wird die Verteidigung der Rumänen besser. Bis zur Viertelpause schließen die Gäste zum 66:55 auf.

Im letzten Viertel kann ratiopharm Ulm nicht mehr mithalten

Im Schlussabschnitt geht den Ulmern die Energie aus. Die Dominanz ist eingebüßt. Schludrige Fehler im Angriff, Fouls in der Verteidigung. Und die Rumänen werfen nun auch nicht mehr daneben. Patrick Richard wird immer stärker, erzielt bis zum Ende gegen Ulm 27 Zähler. Fünf Minuten vor Schluss geht Cluj zum ersten Mal in Führung (77:74). Für die ratiopharm-Basketballer wird das Spiel zusehends zu einem zähen Kampf. Gute Angriffsaktionen wechseln sich mit Fehlpässen ab. Zwar kommen die Ulmer 19 Sekunden vor der Schlusssirene nochmal auf zwei Punkte ran (81:83). Doch um das Spiel zu gewinnen, fehlen in der Defensive die Energie und in der Offensive die Cleverness. So verpasst es ratiopharm Ulm, sich vorzeitig für das Eurocup-Achtelfinale zu qualifizieren.

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt den Ulmern nicht. Schon am Freitag müssen sie in der Bundesliga in Bamberg ran. Das könnte bei weiterhin drei Verletzten im Team wieder schwierig und kräftezehrend werden.