Vegane Influencerin: Kochen ganz ohne Veggie Dogma

Alles fing an mit einem Schulreferat in der neunten Klasse. Das hielt die damals 15-jährige Maya Leinenbach über vegane Ernährung. Heute ist sie eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Mit ihrem Foodblog fitgreenmind erreicht Maya Leinenbach mehr als 6,5 Millionen Menschen über verschiedene Kanäle. Die 20-Jährige möchte mit veganen Rezepten überzeugen, ohne daraus aber ein Dogma zu machen.

Ich mag es nicht, mit dem erhobenen Zeigefinger dazustehen und zu sagen: Du bist schlecht, weil Du Fleisch isst.

Ihren Kinderwunsch, mal ein Kochbuch herauszugeben, hat sich Maya Leinenbach bereits erfüllt. Mittlerweile ist "fitgreenmind" eine echte Marke. Aufgebaut auf Millionen Follower und einem Schulreferat.

SWR1 Leute Live mit Foodbloggerin Maya Leinenbach

Woher sie die Anregungen für Ihre veganen Rezepte nimmt, wie sie die Zukunft der Veggie Ernährung sieht - darüber sprechen wir mit Maya Leinenbach live beim SWR Podcast-Festival: am 14.3. um 20 Uhr in der Alten Feuerwache in Mannheim. Ihr könnt dabei sein - Infos und Tickets gibt es hier.