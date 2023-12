per Mail teilen

Tobias Böttler verrät in SWR1 Leute, was gut für die Leber ist und wie sich eine Fettleber verhindern lässt. Wieso sind immer mehr Kinder betroffen?

Prof. Tobias Böttler, stellvertretender Leiter des Gerok-Leberzentrums am Universitätsklinikum Freiburg Andrew McConnell/EASL

Gans oder Weihnachtsbraten, Fondue oder Raclette: An Feiertagen wie Weihnachten oder Silvester wird geschlemmt und auch der Alkohol fließt reichlich. Obwohl klar ist: Fettreiche Ernährung und zu viel Alkohol können die Leber gefährden und schädigen.

Alkohol ist ein Gift – schon der erste Tropfen schadet. Einen gesunden Alkoholkonsum gibt es nicht.

Dabei können Bewegung und die richtigen Lebensmittel eine Fettleber verhindern, die Leber reinigen und ihre Funktion sogar stärken.

Gesunde Leber: Sport, ausgewogene Ernährung, kein Alkohol

Welche Lebensmittel sind gut für die Leber und wie merke ich überhaupt, dass sie geschädigt ist? Prof. Tobias Böttler ist stellvertretender Leiter des Gerok-Leberzentrums am Universitätsklinikum Freiburg. Für seine Forschung wurde er mit dem renommierten Adolf-Kußmaul-Preis ausgezeichnet. Warum bereits Kinder immer häufiger die Diagnose "Fettleber" bekommen, wie sich schlechte Fette reduzieren lassen und was gute Öle ausmacht, das erklärt Prof. Tobias Böttler in SWR1 Leute.