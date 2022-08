per Mail teilen

Energiekrise, Klimaneutralität & Energiewende: Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker hat mit diesen großen Themen täglich zu tun.

Umweltministerium

Angst vor der Stromrechnung

Die steigenden Preise für Energie: Das ist eines der großen Themen, das uns alle seit Wochen beschäftigt. Viele Menschen sind verunsichert, weil sie nicht wissen: Wie teuer werden Strom, Gas und Heizöl für uns? Auch Thekla Walker bekommt die Ängste der Bürgerinnen und Bürger mit. Sie ist Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg.

Wie lange laufen die AKWs?

Seit Mai 2021 ist Walker im Amt. Sie wollte für Erneuerung und die Energiewende einstehen. Jetzt, seit die Gaspreise exponentiell ansteigen, muss sie als Krisenmanagerin die Energiepolitik des Landes Baden-Württemberg vertreten.

»In Anbetracht einer Gasknappheit ist Energiesparen das Gebot der Stunde.«

Noch immer ist zum Beispiel nicht klar, ob es wegen einer möglichen Gasmangellage im Winter eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke in Deutschland gibt.

Schaffen wir die Klimaneutralität?

Ein anderes großes Thema ist der Klimaschutz. Baden-Württemberg hat große Ziele. Doch Fakt ist: Das Land wird diese nur mit großen Anstrengungen erreichen.

Mehr Windräder in Baden-Württemberg

Laut Klimaschutzgesetz sollen zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie und Photovoltaik in den Regionalplänen reserviert werden. Bau in Schutzgebieten soll so lange erlaubt sein, bis dieses Flächenziel erreicht ist. Die grün-schwarze Koalition hat sich den Bau von 1.000 Windrädern vorgenommen.

»Der Ausbau der Windenergie ist das Top-Thema für mich.«

Energiekrise: Was kann die Politik tun?

Nach mehrwöchiger Zwangspause ist Umweltministerin Thekla Walker seit Mitte Juni wieder im Amt. Ende April hatte sie ihre Herzmuskelentzündung öffentlich gemacht. In SWR1 Leute sprechen wir mit ihr über die Energiekrise, wie es weitergeht und was wir und was die Politik tun kann.