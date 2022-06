Kredite werden teurer und Baumaterialien sind knapp. Der Haus- und Wohnungsbau steht unter Druck. Ökonom Michael Voigtländer verrät, welche Folgen das für den Wohnungsmarkt hat.

Haus kaufen: Kredit wird teurer

Mehr als ein Jahrzehnt sorgten niedrige Zinsen für einen Boom im Häuser- und Wohnungsmarkt. Jetzt werden Kredite teurer, Baumaterialien sind knapp. Der Haus- und Wohnungsbau steht unter Druck. Wie wirkt sich der Zinsanstieg auf den Immobilienmarkt aus? Kaufen oder Mieten? Steigen die Preise immer weiter?

Kaufen oder Mieten? Lage in BW angespannt

Auch in Baden-Württemberg ist der Wohnungsmarkt seit Jahren angespannt. Wie könnte sich der Wohnungsmarkt in den nächsten Jahren veränder? Prof. Michael Voigtländer ordnet die Situation der Immobilienwirtschaft ein. Er leitet das Kompetenzfeld Finanz- und Immobilienmärkte am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Darüber hinaus lehrt er Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.