Narzissten sind eitel, selbstverliebt manipulativ und meistens schlecht für ihre Mitmenschen. Eigene Fehler erkennen sie oft nicht, werten sich selbst auf und andere ab. Auf diese Weise können sie ihren Mitmenschen das Leben zur Hölle machen. Aber es gibt auch "nette" Narzissten - zum Beispiel Dr. med. Pablo Hagemeyer. Er ist Psychiater und Autor und sagt von sich selbst:

»Ich bin Narzisst!«

Bin ich ein Narzisst?

Inzwischen nennen ihn viele nur den "Narzissmus-Doc". Seine Bücher sind Bestseller. Thema: Narzissmus. Vielleicht auch, weil wir uns alle oft selbst die Frage stellen: Sind wir nicht alle irgendwie Narzissten?

Wie gehe ich mit Narzissten um?

Geboren wurde Pablo Hagmeyer in Bonn. Er wuchs in Südamerika und Spanien auf. Inzwischen hat er eine eigene psychotherapeutische Praxis. In SWR1 Leute spricht er über seine Narzissmus-Erfahrung mit sich selbst, mit Freunden und Bekannten, mit wildfremden Menschen und natürlich auch mit Fällen aus seiner täglichen Praxis. Er erklärt, warum Narzissten auch mal bösartig werden können, welche Formen des Narzissmus es gibt und wie man damit am besten umgeht.