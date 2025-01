Um intelligente Lösungen für bekannte Probleme und neue Herausforderungen zu finden, muss man kreativ sein. Das kann jeder lernen, sagt der Neurobiologe Martin Korte.

Einen Großteil unserer täglichen Entscheidungen treffen wir aus bloßer Gewohnheit oder Routine. Und damit kommen wir auch ganz gut durch den Alltag – bis sich die Rahmenbedingungen verändern. Manchmal schneller und abrupter als uns lieb ist: seien es Neuerungen am Arbeitsplatz, digitale Herausforderungen oder veränderte Lebensumstände. Dann ist Kreativität für neue und alternative Lösungen gefragt.

Tipps für mehr Kreativität

Jeder kann lernen kreativ zu sein, sagt Neurobiologe Martin Korte. Der Hirnforscher gibt auch gleich Tipps dazu, wie das gelingen kann: Perspektivwechsel, Fehler zulassen und Dinge neu sortieren sind zum Beispiel Ratschläge aus seinem neuesten Buch: "Gute Idee! In sieben Schritten kreativ denken lernen".

Lernen und Erinnern – Schwerpunkte von Martin Korte

Korte, der unter anderem in Tübingen studierte, ist heute Professor für Neurobiologie an der TU Braunschweig. Seine Forschungsschwerpunkte sind die zellularen Grundlagen von Lernen und Erinnern. In SWR1 Leute spricht Martin Korte über das Erlernen von Kreativität, welche praktischen Übungen dabei helfen – und wie wir endlich weg von der lähmenden Aussage kommen: "Das haben wir schon immer so gemacht."