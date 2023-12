Prof. Dr. Martin Korte erforscht an der Technischen Universität Braunschweig die zellulären Grundlagen der Gedächtnisbildung. Am Zoologischen Institut, dem er seit 2007 als Direktor vorsteht, untersucht er an Tiermodellen, was in und an den Gehirnzellen genau vor sich geht, wenn Tiere und Menschen etwas lernen oder auch vergessen.

Mit öffentlichen Vorträgen und als Sachbuchautor versucht der Neurobiologe, Erkenntnisse der Hirnforschung auch einem breiten Kreis an Interessierten – speziell auch an Schulen und Bildungseinrichtungen –zugänglich zu machen.