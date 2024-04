Wo schlafen Mauersegler?

Mit halbem Hirn durch die Nacht gleiten

Man weiß, dass an schönen Sommertagen – wenn die Thermik da ist – Mauersegler hoch aufsteigen, in solchen warmen Luftschichten kreisend die Nacht verbringen und morgens dann wieder runter kommen.

Da richtig zu schlafen geht nicht wirklich. Aber Vögel können "links" oder "rechts schlafen", also ihr Gehirn teilweise abschalten; so erholen sie sich ein bisschen. Ich nehme an, dass sie da auch nur – das hat keiner so richtig beobachtet – im Gleitflug dahingehen. Sie fliegen dann also nicht aktiv mit Flügelschlägen, wie man es bei den Mauerseglern ja sonst sieht.

An Wänden oder Zweigen baumeln

Und sie können noch mehr: Wenn sie brüten, sitzen sie natürlich auf dem Gelege. Man hat aber auch schon gesehen, dass sich Mauersegler irgendwo in einen Baum hängen. Das sieht komisch aus. Sie können auch seknrecht an einer Wand hängen mit ihren kurzen Beinchen, sich da festkrallen oder auch mal an Zweigen in einem Baum.