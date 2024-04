Warum schreien Hühner, nachdem sie ein Ei gelegt haben?

per Mail teilen

Henne: Fortpflanzung erfolgreich durchgeführt

Das ist in der Tat etwas Merkwürdiges; ich kenne dafür keine Antwort. Es muss ein Signal sein, das sich an die Artgenossen richtet. Ich glaube nicht, dass die Henne für Beutegreifer schreit. Sie muss also dem Hahn bzw. den anderen Hennen mitteilen wollen, dass sie ihre Fortpflanzung erfolgreich fortgeführt hat.

Hühner sind sehr soziale Vögel

Hühner haben ständig zu allen Situationen irgendwelche akustischen Kommentare abzugeben; sie sind ständig in akustischer Kommunikation. Und es sind hoch soziale Vögel. Das bedeutet, dass dieses Gegacker nach der Eiablage in diesem Zusammenhang gesehen werden muss.