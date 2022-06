So können Sie lernen, Ihr Gedächtnis zu verbessern

»Suchen Sie öfter mal Ihre Schlüssel? Oder Ihre Brieftasche? Dieses Phänomen hat nicht mit dem Gedächtnis zu tun. Es ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Ich komme herein ... will schnell den Fernseher einschalten ... Auf jeden Fall beschäftigt sich mein Gehirn nicht mit so etwas Trivialem wie der Frage, wo ich den Schlüssel hinlegen soll. Also landen sie statt auf der üblichen Ablage im Flur auf dem Sofa, dem Küchentisch oder dem Fernsehschrank, ohne dass ich es bemerke.«