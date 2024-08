per Mail teilen

Begeistert von Ameisen: Evolutionsbiologin Susanne Foitzik. Peter Pulkowski

Circa 10.000 Billionen Ameisen gibt es auf der Erde. Sie gehören zu circa 9.500 Ameisenarten. Auch in Bezug auf ihre Sozialstruktur, ihre architektonischen und sonstigen Fähigkeiten sind die kleinen Tiere einfach faszinierend. Ameisen sind das große Thema von Evolutionsbiologin Susanne Foitzik. Sie hat Bücher über diese Tiere geschrieben, widmet sich ihnen künstlerisch und ist regelrecht fasziniert.

Große Ameisen-Probleme im Ortenaukreis

Die Menschen in Kehl im Ortenaukreis haben in diesem Sommer mit einer Ameisen-Invasion zu kämpfen. Denn die Tiere wurden aus dem Mittelmeerraum eingeschleppt, vermehren sich explosionsartig und dringen in Wohnungen und Häuser ein.

Inzwischen beschäftigt die Tiere auch das Umweltministerium in Stuttgart. Das Auftreten der Ameisenart sei "ein neues Phänomen mit komplexen Folgen". Das Ministerium stehe in Kontakt zu Wissenschaftlern und anderen Ländern, um schnellstmöglich Infos über Vorkommen und Wirksamkeit von Bekämpfungsmethoden einzuholen.