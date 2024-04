Blitzermarathon 2024: nur Abzocke oder gerechter Kampf gegen Raser?

Melanie Leier ist Rechtsanwältin mit dem Fachgebiet Verkehrsrecht. Sie weiß, welche Strafen bei Delikten drohen und gibt Tipps, wann man einen Bußgeldbescheid anfechten kann.

Blitzermarathon vor allem an Unfallschwerpunkten

Zu schnelles Fahren ist eine häufige Unfallursache. Mit dem Blitzermarathon soll aber nicht die Bußgeldkasse gefüllt, sondern auf die Gefahren aufmerksam gemacht werden. Im vergangenen Jahr wurden in Baden-Württemberg allein rund 13.000 Verkehrsverstöße von der Polizei aufgenommen – an einem Tag!

Bußgelder und Fahrverbote bei zu schnellem Fahren Wenn Ihr mit dem Auto außerorts zu schnell fahrt, müsst ihr ein Bußgeld zwischen 20 und 700 Euro zahlen, je nach Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung. Innerorts liegen die Bußgelder für zu schnelles Fahren zwischen 30 und 800 Euro. Auch Flensburg ist beteiligt: Ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 Kilometern pro Stunde (außer- und innerorts) gibt es einen Punkt. 2 Punkte drohen außerorts ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 km/h, innerorts ab 31 km/h - dabei bekommt ihr dann auch ein Fahrverbot von einem Monat. Eine komplette Übersicht über Bußgelder findet ihr online im Bußgeldkatalog.

Tempokontrollen zum Schutz von Kindern

Die Blitzerstandorte werden nicht vorab bekannt gegeben. Tempokontrollen sind aber sehr wahrscheinlich an Unfallschwerpunkten und in Gebieten, an denen Menschen besonders gefährdet sind, etwa an Schulen.