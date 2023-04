per Mail teilen

© Maximilian Lautenschläger

Oliver Hilmes, Autor, Historiker und Kulturmanager. Hat mit Schattenzeit einen historischen Roman über Deutschland und die Deutschen 1943 geschrieben.

NS-Zeit: Der Zweite Weltkrieg

Konzerte, Bombennächte und Staatsterror bestimmen den Alltag in Deutschland 1943. Bei Kaffee und Kuchen begeht das musikalische Wunderkind, der hochbegabte Pianist Karlrobert Kreiten einen Fehler. Ein unbedachtes Wort gegenüber der Freundin seiner Mutter: Der Krieg sei längst verloren und Göring, Goebbels und Hitler seien Verbrecher. Sechs Monate später stirbt er am Galgen in Plötzensee. Er ist gerade einmal 27 Jahre alt.

Denkmal für Karlrobert Kreiten

Historiker Oliver Hilmes war schon im Studium auf Karlrobert Kreiten aufmerksam geworden, "als ein Beispiel für eine besonders niederträchtige Denunziation".

»Das hat dazu geführt, dass ich diesem armen Kerl ein Denkmal setzen wollte.«

Oliver Hilmes studierte Geschichte, Politik und Psychologie und wurde mit einer Studie über den Zusammenhang von Antisemitismus und Kritik an der Moderne promoviert.

Berlin 1936: Sechzehn Tage im August

Seit 2002 arbeitet er für die Stiftung Berliner Philharmoniker. Seine Bücher über Alma Mahler-Werfel und Cosima Wagner waren große Verkaufserfolge. Sein Bestseller "Berlin 1936: Sechzehn Tage im August" wurde in viele Sprachen übersetzt und mit internationalen Preisen ausgezeichnet.