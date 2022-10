Jetzt wird es bunt

Schon verfärben sich die Wälder, die Weinlese ist schon fast geschafft und in der Natur trifft man Pilz-Sammler und Wanderer. Der Herbst gehört zu den schönsten Jahreszeiten und hat jede Menge zu bieten.

Herbstliche Farbenpracht

Es gibt in diesen Tage alle Farben, vom saftigen Grün, über ein grelles Gelb und allen denkbaren Rot- und Orange-Schattierungen. Die Natur wirft sich in den letzten warmen Wochen vor dem Winter noch einmal richtig in Schale. Gerade diese Herbstfarben sind es, die diese – immer viel zu kurze Jahreszeit – so besonders machen.

Darum färben sich jetzt die Blätter bunt

Noch einmal raus in die Natur

Jetzt heißt es schnell sein und die letzten schönen tage nutzen. In Rheinland-Pfalz laden unzählige Wanderrouten ein, wenn der Frühnebel sich verzogen hat und die Herbstsonne noch einmal kräftig scheint, eine Tour zu gehen. Einzige Voraussetzung ist das passende Equipment, damit Sie auch bei einem kleinen Regenguss nicht Baden gehen.

Pilze, Beeren und Kastanien

Und noch etwas gehört in diesen Tagen dringend ins Wandergepäck: Ein Sammelbeutel. Egal ob die letzten Wald-Beeren, Kastanien, Maronen oder natürlich Pilze. Der Herbst ist die Zeit dafür. Beachten sollten Sie dabei allerdings die Höchstmengen, die Sie für den privaten Gebrauch sammeln dürfen. Das Angebot an Ess-Kastanien oder "Keschde", wie der Pfälzer die von den Römern zu uns einst importierte Köstlichkeit nennen ist in diesem Jahr übrigens besonders groß.

Rezepte mit Maronen - herzhaft und süß

Auch das noch

Der Herbst ist auch die Zeit um den Garten winterfest zu machen. Ob der letzte Schnitt für die Sträucher, der Laubhaufen für den heimischen Igel oder die Fahrt zum Grünschnitt-Abladeplatz – dem Hobbygärtner wird es in diesen bunten Tagen sicher nicht langweilig. Und wenn das alles geschafft ist, warten da noch die Winterreifen in der Garage.