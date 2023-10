SWR1 Gartentipp

Der Herbst ist da, und mit den Tomatenpflanzen geht es dem Ende entgegen. Wir haben unseren SWR1 Gartenexperten Hans-Willi Konrad gefragt, wie man auch die letzte grüne Tomate noch rot bekommt.

Nachmittags abschneiden

Grundsätzlich, betont Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau (KÖL) in Bad Kreuznach, lassen sich jetzt noch grüne Tomaten relativ einfach nachreifen. "Ich schneide diese grünen Tomaten mit einem Stück Stiel mit einer Schere ab und sehe zu, dass die Tomaten dabei trocken sind", erklärt der Experte. Konrad rät explizit davon ab, die Tomaten am frühen Morgen oder nach einem Regenschauer abzuschneiden. "Ich bevorzuge den Nachmittag. Wenn die Tomaten doch noch ein bisschen klamm sind, würden sie - weil immer eine kleine Verletzung an der Frucht sein kann - anfangen zu faulen."

SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad SWR

Mit etwas Platz einlagern

Weiter empfiehlt der Experte, die unreifen Früchte mit etwas Abstand zueinander in eine mit Papier ausgelegte Schüssel, einen Korb oder eine Obsthorte zu legen. Außerdem ist die Lage wichtig: "Legen Sie die Tomaten so, dass der Kelch – also dort, wo der Stiel der Tomate ist – auf dem Boden liegt," betont der SWR1 Gartenexperte. Denn so stellen Sie sicher, dass eventuelle Feuchtigkeit auch ablaufen kann. Auch längere Triebe oder ganze Rispen sind kein Problem und können so abgeschnitten werden. "Wichtig ist, dass die Früchte Platz haben, sie sollen hell liegen, wenn es geht, und die Temperatur muss einigermaßen stimmen."

Bei Zimmertemperatur nachreifen

Am Besten, so Konrad weiter, reifen die Tomaten bei Zimmertemperatur nach, aber auch bei 15 bis 16 Grad geht noch etwas in Sachen Nachreifung, so der Experte. Der Reifeprozess dauert unter idealen Umständen dann etwa zwei bis vier Wochen und die Tomaten können dann ganz normal verarbeitet werden, schließt der SWR1 Gartenexperte.

Samen aus nachgereiften Tomaten

Haben Sie an das Saatgut für die kommende Saison gedacht? Prinzipiell können Sie dafür auch das Saatgut aus den nachgereiften Tomaten verwenden. Der Experte empfiehlt aber, wenn möglich das Saatgut aus an der Pflanze gereiften Tomaten zu gewinnen. "Denn nur da kann man auch davon ausgehen, dass der Samen einwandfrei ausgereift ist – die Nachgereiften sind gerne nicht so 'kapitelfest', wie man bei uns gerne sagt."