Das Schwierigste ist immer der erste Schritt. Bei manchen helfen Motivationssprüche wie "Dein Schmerz von heute ist Deine Kraft von Morgen". Wenn Ihnen solche Weisheiten helfen, dann einfach aufschreiben und an den Kühlschrank kleben. Besser noch: Suchen Sie sich einen Partner, um draußen zu trainieren. Auch in Corona-Zeiten dürfen Sie zu zweit joggen gehen. Eine Verabredung dafür sollte immer verbindlich sein: Heute Punkt 17 Uhr loslaufen.

Setzen Sie sich kleine und erreichbare Ziele - beispielsweise für die zu laufenden Kilometer, die Sie bis zu einem bestimmten Termin schaffen wollen. So ein realistisches Ziel kann lauten: Bis Weihnachten möchte ich fünf Kilometer in meinem Tempo am Stück durchlaufen können. Diesen Erfolg können Sie dann schon in ein paar Wochen überprüfen und genießen. Und immer dran denken: Jedes Training ist besser als kein Training.