Kurz vor dem Winter nochmal mähen oder lang stehen lassen? Braucht es Rasendünger? Tipps zur richtigen Rasenpflege im Herbst von SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad.

"Wenn der Rasen acht oder zehn Zentimeter lang in den Winter geht, dann wird er nass und fängt an zu faulen", sagt Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum ökologischer Landbau (KÖL) in Bad Kreuznach. Er empfiehlt, den Rasen auf jeden Fall nochmal zu mähen. "Aber nicht kürzer als sonst im Jahr auch. Mit fünf bis sechs Zentimetern Höhe ist der Rasen gut geeignet, durch den Winter zu kommen."

Nur noch kleine Flächen nachsäen

Saatgut benötige zwei bis drei Wochen zum keimen - und überlebe keinen Frost. Deshalb sollte man nur noch bei kleineren Flächen, bis maximal DIN A4 Größe, nachsäen, rät Konrad. Das neue Saatgut müsse dann aber auch feucht gehalten werden.

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Düngen und vertikutieren?

"Finger weg", meint der SWR1 Gartenexperte zum Thema Vertikutieren im Spätherbst. Und auch beim Düngen hat er eine klare Meinung: Es sei zwar jedem selbst überlassen zu düngen, aber ein gesunder, dunkelgrüner Rasen brauche keinen Herbstdünger.