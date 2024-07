per Mail teilen

Queller sieht aus wie eine Kaktee und wächst auf den salzigen Böden an Nord- und Ostsee. Wir erklären, wie Sie das seltene Gemüse auch ihrem Garten heimisch werden lassen können.

Queller, auch als Meeresspargel oder Salicorn bekannt, wächst eigentlich in Küstenregionen und mag salzhaltigen Boden. Aber auch im heimischen Garten lässt sich Queller anbauen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Kay Augustin

Was ist Queller?

Das Gemüse "Queller" ist ein einjähriges Fuchsschwanzgewächs, das auf den salzhaltigen Böden an Nord-, Ostsee oder dem Atlantik wächst. Sein auffälligstes Merkmal ist, dass die Pflanze wegen ihrer fleischigen Sprossachsen an eine Kaktee erinnert. Die Samen des Queller können den Winter und auch längere Zeiten problemlos überstehen. Queller ist auch als Meeresspargel oder Salicorn bekannt.

Queller bei uns anbauen – geht das?

Queller wächst eigentlich auf relativ salzigen Böden. Er ist eine der ersten Pflanzen, die abgerungene Wattböden besiedeln, nachdem sie dem Meer abgerungen wurden. Queller lässt sich aber auch bei uns anbauen, wie SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer bestätigt: "Warum nicht, […] man kann versuchen, Queller im Garten oder auf dem Balkon anzubauen." Damit Queller auch in unseren Breiten gedeiht, ist allerdings etwas Arbeit notwendig, wie die Expertin bestätigt.

So bauen Sie Queller im Garten an

Bereiten Sie zunächst Ihren Boden vor. Damit der Queller auch in Ihrem Garten wächst, mischen Sie normale Blumenerde und Sand im Verhältnis 1:1, rät Natalie Bauer. "Dann einfach das Substrat anfeuchten, die Samen hineinwerfen und wirklich nicht mit Erde bedecken. Die Samen des Queller sind Lichtkeimer", erklärt Bauer weiter.

Etwas komplizierter wird es allerdings beim Gießen, so die Gartenexpertin, denn Queller braucht Salzwasser: "Da muss man sich mit der Dosis ein bisschen herantasten. Man kann mit so ein bis zwei Tee-Löffeln Kochsalz pro Liter Wasser nehmen und damit einfach mal den Queller anfangen zu gießen und schauen, wie er sich so entwickelt."

Ist Queller essbar?

Queller gilt als Delikatesse und ist durch seine Seltenheit relativ teuer, so SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer. Genießer bevorzugen die zarten Spitzen der Sprossachsen im Frühjahr. Queller wird idealerweise roh verzehrt oder nur kurz blanchiert, damit er "knusprig" bleibt, verrät uns Natalie Bauer. Sein Geschmack ist leicht salzig.

Ist Queller gesund?

Queller ist ein gesundes Gemüse, darauf verweist auch der Industrieverband Agrar. Vor allem ist er, weil auf Salzboden gewachsen, eine Bezugsquelle für natürliches Jod. "Außerdem liefert das Salzkraut die Vitamine A und C sowie B-Vitamine, reichlich Chlorophyll und sekundäre Pflanzenstoffe, die beispielsweise antioxidativ wirken. Der Ballaststoff-Anteil von Queller ist mit dem von Nüssen vergleichbar, dabei liefert das Gemüse aber kaum Fett und wenig Kalorien."

Queller ideal zu Grill-Fisch

Ist der Queller erst einmal erntereif, schwärmt unsere Gartenexpertin Natalie Bauer von einer idealen Beilage zu gegrilltem Fisch: "Ich liebe es wirklich! Lachs auf den Grill, Queller obendrauf, Zitrone darüber träufeln. Einfach köstlich!"

Aber nicht nur bei gegrilltem kann der Queller punkten, unsere SWR1 Gartenexpertin hat auch etwas kulinarisch Experimentelles für das seltene Gemüse auf Lager: "Mein nächstes Kochprojekt ist tatsächlich eine Art grüne Soße mit Queller zu versuchen. Pellkartoffeln dazu, und wer weiß, vielleicht wird es ja mal irgendwann als die 'Marnheimer-Grüne-Soße' bekannt."

