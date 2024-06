Wettlesen am Wörthersee – Sondersendung aus Klagenfurt zu den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur

Redaktion und Moderation: Carsten Otte

Vom 26. bis zum 30 Juni findet in Klagenfurt das Wettlesen um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmannpreis statt. 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, der Schweiz und Österreich präsentieren ihre Texte, darunter der in Sarajewo geborene und heute in Kaiserslautern lebende Tijan Sila.



Die Jury unter der Leitung von Prof. Klaus Kastberger diskutiert jeweils im Anschluss an die Lesungen, die live auf 3sat übertragen werden. Im Lesenswert Magazin auf SWR Kultur steht in einer Sondersendung zu den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur der schriftstellerische Nachwuchs im Mittelpunkt: mit vielen O-Tönen, Lesungen und Interviews.



Da die renommierte Literaturveranstaltung immer mal wieder ums Überleben kämpfte, fragen wir, welche Bedeutung der "Bewerb" heute noch für die Verlagsbranche hat. Moderator Carsten Otte spricht mit Jessica Beer, Lektorin beim Wiener Residenz Verlag.



Wer kritisiert, muss auch einstecken können. Deshalb unterhalten wir uns nicht nur über die Qualität der Texte in diesem Jahrgang mit MDR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher, sondern haben auch Gerrit Bartels vom Berliner Tagesspiegel gebeten, die Arbeit der Bachmann-Jury zu analysieren.



GewinnerIn Bachmann-Preis 2024

Lesung von n.n.



Gewinner und Verlierer, Gute und schlechte Texte

Carsten Otte im Gespräch mit Katrin Schumacher, MDR



Kritik der Kritik - Die Jury des Bachmann-Wettbewerbs

Bericht von Gerrit Bartels



Mitmachen ist alles? - Was die Autorinnen und Autoren sagen

O-Ton Collage 1



Hinter der Bühne - Welche Bedeutung hat der Bachmann-Wettbewerb aus Verlagsperspektive?

Carsten Otte im Gespräch mit Jessica Beer, Lektorin Residenz Verlag, Wien



Mitmachen ist alles? - Was die Autorinnen und Autoren sagen

O-Ton Collage 2



Musik:

Wanda - Ende nie

Label - Universal