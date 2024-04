Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:48 Uhr Neues Zuhause für Tauben in Kaiserslautern Ein Taubenhaus gibt es schon, bald soll es ein weiteres geben: In der Innenstadt von Kaiserslautern sollen die Tiere am Synagogenplatz ein Haus beziehen, in dem sie Futter und Wasser bekommen und nisten können. Die Taubenhilfe in Kaiserslautern kümmert sich darum. Sie will auch dafür sorgen, dass sich die Tiere nicht unkontrolliert weiter vermehren: Indem sie die Taubeneier gegen Plastik-Attrappen austauscht. Sendung am Do. , 11.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:22 Uhr Ab heute Bauarbeiten auf der A63 zwischen Göllheim und Winnweiler Achtung, Autofahrer: Auf der A63 zwischen Göllheim und Winnweiler Richtung Kaiserslautern kann es ab heute Abend immer wieder zu Sperrungen kommen. Auf einem Teil der A63 wird ab heute Abend ungefähr 15 Tage lang die Fahrbahn repariert. Das hat die zuständige Autobahn GmbH mitgeteilt. Die kaputten Betonplatten auf der Straße werden erneuert. Damit der Verkehr nicht allzu sehr gestört wird, werden die Arbeiten unter der Woche größtenteils abends und nachts erledigt. Von Freitag bis Sonntag wird der Streckenabschnitt auch tagsüber voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Wie es aktuell auf den Straßen aussieht, könnt ihr hier schnell checken: Aktuelle Verkehrsmeldungen Sendung am Do. , 11.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:07 Uhr Influencer machen Tierheimen zu schaffen Ein Not leidendes Tier aus dem Ausland zu retten mag grundsätzlich ein guter Gedanke sein. Allerdings haben die Tierheime im Norden von Rheinland-Pfalz jetzt mit den Folgen zu kämpfen. Denn sie sind zum Teil völlig überlastet, auch weil so viele Tiere aus dem Ausland dabei sind. In Remagen zum Beispiel stammen drei Viertel der Tiere nicht aus Deutschland. Als Grund dafür sehen die Tierheime auch die sozialen Medien. Denn dort machen Influencer mit Millionenreichweite Werbung für Auslands-Adoptionen, zum Beispiel von Straßenhunden aus Rumänien oder Griechenland. Auf die Risiken, Gefahren und Schwierigkeiten einer solchen Adoption weisen sie aber nicht hin - und so landen viele der Tiere am Ende im Tierheim. Sendung am Do. , 11.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:57 Uhr Ein Blick ins Geschichtsbuch - was war sonst an einem 11. April? 2019: Julian Assange, der Gründer der Enthüllungsplatform Wikileaks, wird von der britischen Polizei in der Londoner Botschaft von Ecuador festgenommen. Das südamerikanische Land hatte ihm nach sieben Jahren das Asylrecht entzogen. Die USA verlangen seine Auslieferung. Wikileaks hatte etwa Menschenrechtsverletzungen der US-Armee enthüllt. Assange sitzt nach wie vor in London in Haft; über seine Auslieferung ist noch nicht endgültig entschieden. 1979: Der ugandische Diktator Idi Amin wird von Rebellen mit Unterstützung tansanischer Truppen gestürzt. Amin hatte sich 1971 als Generalstabschef an die Macht geputscht. In der Folge wurde er zum Sinnbild eines brutalen Gewaltherrschers. Zwischen 300.000 und 400.000 Menschen fielen nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen seiner achtjährigen Diktatur zum Opfer. Audio herunterladen (4 MB | MP3) 1909: Am Rande der antiken Hafenstadt Jaffa gründen 66 jüdische Familien die Siedlung Tel Aviv. 1689: William III. und seine Frau Mary II. werden in London gemeinsam zu König und Königin von England, Schottland und Irland gekrönt. Sie regieren das Königreich gleichberechtigt.

8:42 Uhr Hund, ärger dich nicht? Das ist dann wirklich ein Spiel für die GANZE Familie: Pascal Bähr hat ein Gesellschaftsspiel erfunden, wo der Hund mitspielen darf. Sehr schöne Idee, finde ich. Trotzdem frage ich mich, wie das genau funktioniert... Hält der Hund die Karten? Muss er auch mal austeilen? Was, wenn der Hund ein schlechter Verlierer ist? (Fast) alle Antworten darauf haben meine Kollegen von der Landesschau Rheinland-Pfalz, wo Pascal Bähr gestern zu Besuch war - natürlich mit seinem vierbeinigen Mitspieler. Video herunterladen (350 MB | MP4)

8:26 Uhr Stadt Trier zahlt über 400 Jahre lang Zinsen Über 400 - in Worten: vierhundert! - Jahre lang hat die Stadt Trier Zinsen an eine Pfarrei gezahlt, und zwar für einen Kredit, den die Stadt im Jahre 1590 bekommen hat. Zuletzt waren es Zinsen in Höhe von 362,50€ im Jahr. Doch damit soll jetzt Schluss sein, die Pfarrei will das Geld nicht mehr. Die Stadt will aber trotzdem weiter zahlen... Die ganze Story haben die Kollegen der Landesschau für euch: Trierer Goldgulden: Keine Zinsen mehr an Pfarrei

8:13 Uhr Doch keine Kita-Schließung am Tag nach der Kommunalwahl in Freinsheim Gute Nachrichten aus der Verbandsgemeinde Freinsheim im Landkreis Bad Dürkheim: Dort haben sich jetzt so viele Wahlhelfer für Kommunalwahl am 9. Juni gemeldet, dass die Kitas am Tag danach doch nicht schließen müssen. Wie das zusammen passt? Weil es ursprünglich zu wenige Helfer gab, sollten die Kita-Mitarbeitenden einspringen und dafür am Tag danach frei bekommen. Das hat für einige Diskussionen und wohl auch Ärger bei betroffenen Eltern gesorgt - aber offensichtlich auch dafür, dass sich weitere Wahlhelfer gemeldet haben. Alles gut also, die Kinder können am Tag nach der Wahl wie gewohnt in die Kita gehen. Sendung am Do. , 11.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:37 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht heute mit der Landwirtschaftskommission über die Zukunft der deutschen Landwirtschaft. Dabei soll es nach bundesweiten Bauernprotesten gegen das Ende von Agrardiesel-Vergünstigungen um mögliche andere Entlastungen für die Branche gehen. In Polen debattiert das Parlament heute über eine Lockerung des Abtreibungsrechts. Die derzeitige Gesetzgebung ist eine der strengsten in der EU. Ministerpräsident Donald Tusk hatte im Wahlkampf versprochen, den Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch zu erleichtern. Es herrscht jedoch Uneinigkeit darüber, wie weit das Abtreibungsrecht liberalisiert werden soll. Im Viertelfinale der Europa-League trifft der deutsche Tabellenführer Bayer Leverkusen um 21 Uhr auf West Ham United. Leverkusen will die Chance auf das Triple aus drei Titeln wahren und sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso geht als Favorit in das Aufeinandertreffen im heimischen Stadion.

6:40 Uhr Unterstützung für Schulen in Brennpunktgebieten Im Bildungsministerium wird heute Bilanz gezogen - da geht es um ein Förderprojekt, das es vier Jahre lang gab, und zwar damit Schülerinnen und Schüler auch an Schulen in sozial schwierigen Lagen gute Lernbedingungen haben. Schulen, die beteiligt waren, haben zum Beispiel Geld bekommen und konnten wichtige Dinge anschaffen. Das Lernprojekt soll auch in Zukunft fortgesetzt werden - wie, das lest gerne hier nach : RLP Startchancenprogramm ab Sommer 200 Brennpunktschulen in RLP sollen von Millionenförderung profitieren Die Landesregierung hat Schulen in schwierigen sozialen Lagen weitere Unterstützung zugesagt - 200 Schulen in RLP sollen davon profitieren, kündigte Ministerpräsidentin Dreyer an. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell

6:03 Uhr Und so wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Heiter bis wolkig: So präsentiert sich heute das Wetter im Land. Während der Süden in den Genuss knalligen Sonnenscheins kommt, muss der Norden mit einem zunehmend bedeckten Himmel vorlieb nehmen. Diese Zweiteilung spiegelt sich auch in den Temperaturen wider: Diese bewegen sich zwischen frischen 13 Grad in der Eifel und warmen 20 Grad in der Südpfalz. Video herunterladen (29,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird wichtig heute in Rheinland-Pfalz Die rheinland-pfälzische Landesregierung zieht Bilanz ihres Projekts zur Stärkung von Schulen in sozial schwierigen Stadtteilen. Das Programm "S4 - Schule stärken, starke Schule" läuft seit vier Jahren. Bildungsministerin Stefanie Hubig und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) geben einen Ausblick, wie es weitergehen soll. In Landau in der Pfalz wird der Prozess gegen einen Mann fortgesetzt, der eine Zehnjährige sexuell missbraucht haben soll. Der Prozess war am Montag kurzfristig abgesagt worden, weil die Verteidigerin des Angeklagten krank geworden war. Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz stellt heute die Ergebnisse einer Umfrage zur beruflichen Situation von Pflegepersonal vor. Die Umfrage wurde zum dritten Mal im Auftrag der Landespflegekammer vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt.