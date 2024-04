Entfernte Storchennester im Kreis Kusel sorgen für Aufregung

per Mail teilen

Die Pfalzwerke haben im Kreis Kusel dieser Tage Storchennester entfernt. Das sorgt für Aufregung. Tierschützer sorgen sich um die Vögel.

Alleine steht er da. Im Regen, zwischen zwei gelb-schwarzen Hütchen und einer Holzlatte. Und so recht scheint der Storch auch noch nicht zu verstehen, was da passiert ist. Sein Nest, das er über Wochen hinweg mitten in Herschweiler-Pettersheim auf einem Strommast gebaut hat, ist nicht mehr da. Es wurde abgebaut von Mitarbeitern der Pfalzwerke.

Anwohner und Tierschützer vor dem Mast, auf dem der Storch in Herschweiler-Pettersheim ein Nest gebaut hatte. SWR

"Was man sich als Mensch einfach mal vorstellen muss: Der Storch kommt und sucht sich einen Platz aus, der ihm sicher erscheint. Er hat ja keine Ahnung von Stromleitungen." So beschreibt es Christine Fauß, die Vorsitzende des Tierschutzvereins im Landkreis Kusel, und fügt an: "Wenn wir zum Beispiel irgendwo ein Haus bauen und kommen abends nach Hause und das Haus ist weg, dann ist es für uns auch ein großes Desaster. Und genauso ist es jetzt im Prinzip für ihn."

Pfalzwerke: Situation auf dem Strommast war gefährlich

Aufgeregt sei der Storch herumgeflogen, nachdem das Nest abgebaut wurde, erzählt Gerhard Morgenstern. Er wohnt direkt am Storchennest, beobachtet den Vogel regelmäßig. Und er hat auch mitbekommen, wie Mitarbeiter der Pfalzwerke Netz AG das Nest entfernten.

Die Situation sei gefährlich gewesen, sagt ein Pfalzwerke-Sprecher: "Wir hatten gesehen, dass das Nest sehr nah an den Leiterseilen war und die Gefahr eines Kurzschlusses sehr groß war. Bei sowas kann das Nest dann Feuer fangen. Das müssen wir natürlich verhindern - im Sinne der Versorgungssicherheit und der Sicherheit der Tiere.“

Noch weitere Nester im Kreis Kusel entfernt

Eier hätten sich zu diesem Zeitpunkt noch keine im Nest befunden. In solchen Fällen arbeite das Unternehmen mit der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd zusammen. Wie auch in Theisbergstegen, ebenfalls im Kreis Kusel. Dort habe man zwei Nester entfernen müssen, so der Sprecher.

Gerhard Morgenstern wohnt direkt nebenan in Herschweiler-Pettersheim. Er beobachtet den Storch regelmäßig. SWR

Die Menschen in Herschweiler-Pettersheim hätten sich gewünscht, dass man sich vor dem Abbau mit ihnen ausgetauscht hätte. "Ich finde es wirklich schade, dass es nicht versucht wird, die bestmögliche Lösung für beide, für Mensch und Tier, zu evaluieren", sagt Dennis Lenhard.

Er lebt nur wenige Häuser entfernt. "Ich sehe den Storch jeden Tag, wenn ich mit dem Hund spazieren bin." Der Vogel hat für ihn eine besondere Bedeutung: "Meine Frau und ich erwarten im August unser erstes Kind." Den Nestbau mitten in Herschweiler-Pettersheim zu beobachten, sei etwas Besonderes.

Storch baut wohl wieder ein Nest auf dem Mast

Das sehen auch andere so. Beispielsweise Esther Schuck: "Alle freuen sich sehr über die Störche im Dorf." Sie wünscht sich wie weitere Bürger eine "schnellstmögliche unbürokratische Hilfe". Das könnte eine Vorrichtung am Strommast sein, auf der ein neues Nest gebaut werden könnte, so Tierschützerin Christine Fauß. "Statt einer Alternative hat man den einfachen Weg gewählt und das Nest entfernt. Das ärgert uns", sagt sie.

Christine Fauß ist Vorsitzende des Tierschutzvereins im Landkreis Kusel. Sie sorgt sich um die Störche. SWR

Die Bürger jedenfalls sorgen sich. Es sieht so aus, dass der Storch trotz Absperrung anfängt, wieder ein Nest auf dem Mast zu bauen. Vermutlich will er eine Heimat für sich und ein Weibchen bauen, die darin Eier ausbrüten kann. Gesehen wurde eine Storchendame schon. Und für sie könnte es nun gefährlich werden, befürchtet die Tierschützerin. Im schlimmsten Fall sogar lebensbedrohlich, wenn kein Nest mehr da ist, in das sie ihre Eier legen kann.

Sorgen um das Weibchen im Kreis Kusel

Das sieht auch Petra Göddel so. Sie wohnt ebenfalls in Herschweiler-Pettersheim. Direkt neben einem weiteren Storchennest. Die Tiere kann sie aus ihrem Küchenfenster heraus beobachten. "Wir freuen uns jedes Jahr, wenn sie wieder kommen. Das ist nun schon das vierte Jahr."

Petra Göddel wohnt neben weiteren Störchen in Herschweiler-Pettersheim im Landkreis Kusel. SWR

Natürlich hat sie auch beobachtet, wie ein weiterer Storch im Ort sein Nest gebaut hat - und mitbekommen, dass dieses Nest wieder abgebaut wurde. Göddel geht davon aus, dass es ein Jungtier ist - ein Kind der Störche an ihrem Haus. Sie macht sich ebenfalls Sorgen um die Tiere. "Ich finde das ganz schlimm. Wenn das Weibchen wirklich schon befruchtet ist, kann sie die Eier nicht legen und stirbt."

Hoffen auf schnelle Hilfe für die Störche

Die Menschen im Ort wollen das verhindern und sich für ihre tierischen Bewohner einsetzen. Auch die Pfalzwerke wollen was tun. Was genau, soll mit der Genehmigungsbehörde geklärt werden, wie der Sprecher mitteilt. Die Störche sollen nicht länger bildlich im Regen stehen, sondern in Zukunft wieder fröhlich über den Dächern von Herschweiler-Pettersheim klappern.