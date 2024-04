per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:55 Uhr A61 Richtung Süden: Unfall bei Festnahme Autofahrer aufgepasst: Die Autobahn 61 war nach der Anschlussstelle Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Richtung Süden wegen eines Unfalls kurzzeitig vollständig gesperrt. In den Unfall sind laut Polizei fünf Fahrzeuge, darunter zwei Streifenwagen, verwickelt. Hintergrund sei, dass ein Mensch bei dem Einsatz festgenommen wurde. Bei diesem Einsatz sei es auch zu dem Unfall im Baustellenbereich gekommen. Ob dabei jemand verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft geben momentan Einzelheiten bekannt, was genau auf der Autobahn im Hunsrück passiert ist. Die Autobahn wurde mittlerweile wieder freigegeben, es staue sich aber noch auf 12 Kilometern hinter der Unfallstelle. Sendung am Di. , 9.4.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:45 Uhr Deutschland und die Welt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stellt heute die polizeiliche Kriminalstatistik für 2023 vor. Demnach ist bundesweit die Zahl registrierter Straftaten um 5,5 Prozent auf sechs Millionen gestiegen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beschäftigt sich heute mit den Rechten leiblicher Väter. Geklärt werden soll, ob deren Rechte im Kampf um die rechtliche Vaterschaft für ihre Kinder gestärkt werden sollen. Geklagt hat ein Mann aus Sachsen-Anhalt, dessen Ex-Partnerin den neuen Partner als Vater in die Geburtsurkunde eintragen ließ. Irland bekommt einen neuen Regierungschef: Simon Harris von der liberal-konservativen Partei Fine Gael soll heute das Amt übernehmen. Er gilt als klarer Favorit bei der Abstimmung im Parlament in Dublin.

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Braucht es den Ausbau der Bundesstraße 10 im Pfälzer Wald wirklich und ist er überhaupt wirtschaftlich? Darum geht es in einem Fachgutachten, das heute vorgestellt werden soll. Der Bundesrechnungshof hatte kritisiert, der Ausbau der B10 zwischen Pirmasens und Landau sei unwirtschaftlich. Doch im Bundesverkehrswegeplan wurde das B10-Projekt als "vordringlich" eingestuft. Die Befürworter des Ausbaus hoffen, dass die Region Südwestpfalz wirtschaftlich profitiert. In Zweibrücken beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der seine Frau mit einem Küchenmesser ermordet haben soll. Der Angeklagte soll laut Anklage in einem wahnhaften Zustand seiner schlafenden Ehefrau mit einer etwa zwölf Zentimeter langen Klinge drei Stiche in den Hals versetzt haben. Er habe den Tod der Ehefrau zumindest billigend in Kauf genommen und ihm sei bewusst gewesen, dass seine schlafende Ehefrau keine Möglichkeit zur Verteidigung gehabt habe. In Mainz gibt es den 1. Spatenstich für ein neues Forschungsgebäude des biopharmazeutischen Instituts TRON (Translationale Onkologie). Dabei sind neben Vertretern der rheinland-pfälzischen Landesregierung auch der Vorstandsvorsitzende der Unimedizin, Ralf Kiesslich, und BioNTech-Mitgründer Ugur Sahin. Sahin gehörte auch zu den Gründern von TRON. Mit dem benachbarten Biotechnologieunternehmen BioNTech arbeitet die TRON bei verschiedenen Forschungsprojekten zusammen. Ein gemeinsames Projekt sind individuelle Krebs-Impfstoffe.

6:05 Uhr Es wird wieder kälter und nass Wer gedacht hat, dass jetzt nur noch T-Shirt-Wetter ansteht, hat leider falsch gedacht: Nach dem super sonnigen Wochenende wird es leider wieder kälter. Am Vormittag wird heute außerdem Regen erwartet. Mehr Infos hat unsere Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (26,6 MB | MP4)