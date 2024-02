Mutmaßlicher Sexualstraftäter von Edenkoben steht vor Gericht

per Mail teilen

In Landau startet am Freitag vor dem Landgericht der Prozess gegen den Mann, der im September ein zehnjähriges Mädchen auf dem Schulweg entführt und sexuell missbraucht haben soll.

Diese Tat hat im vergangenen September Rheinland-Pfalz bewegt und bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Wir fassen vor Prozessbeginn das Wichtigste zusammen:

Wie soll die Tat abgelaufen sein?

Das zehnjährige Mädchen war am Morgen in Edenkoben auf dem Weg zur Schule, als der Angeklagte es in sein Auto hinein gestoßen haben soll. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann mit dem Kind dann zu einem leerstehenden Fabrikgebäude im Landkreis Bad Dürkheim gefahren ist. Dort soll er es sexuell missbraucht haben.

In der Zwischenzeit hatte der Vater das Mädchen schon als vermisst gemeldet. Und eine Zeugin hatte die Polizei auf einen verdächtigen Mann aufmerksam gemacht, weil der viel zu schnell mit seinem Auto unterwegs war. Auf dem Rückweg nach Edenkoben wurde der Mann dann von Polizisten entdeckt. Es kam zu einer wilden Verfolgungsjagd. Die endete nach 30 Kilometern – der Mann wurde festgenommen und das 10-jährige Mädchen aus seinem Auto befreit.

Wer sitzt auf der Anklagebank?

Der Mann kommt aus Neustadt an der Weinstraße. Seine umfangreiche kriminelle Karriere begann 1979, dann folgte Urteil auf Urteil. Wegen Diebstahl, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. In den 1990er Jahren hatte er erst ein 12-jähriges und dann ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt. Dafür musste er jahrelang ins Gefängnis.

Danach hat er als Sexualstraftäter Auflagen bekommen, durfte sich zum Beispiel Kindern nicht nähern und musste eine elektronische Fußfessel tragen. Doch daran hat er sich nicht gehalten und musste deswegen wieder ins Gefängnis. Das Urteil von damals liegt dem SWR vor. Diese Haft endete im vergangenen Juli. Nach seiner Entlassung wurde ihm erneut zur Auflage gemacht eine elektronische Fußfessel zu tragen. Doch dies hat er wieder abgelehnt.

Wie geht es dem Mädchen heute?

Die Familie ist anonym geblieben und will das auch weiter bleiben. Deswegen können wir nur berichten, was uns andere gesagt haben, die die Familie näher kennen. Das Mädchen wird wohl psychologisch betreut. Ansonsten versucht die Familie so normal wie möglich weiterzuleben.

Die Stadtverwaltung in Edenkoben hatte damals direkt nach der Tat im September ein Spendenkonto eingerichtet. Da kamen einige tausend Euro zusammen. Nach SWR-Informationen soll die Familie damit Therapiekosten bezahlt haben und sich auch eine kurze Auszeit genommen haben.

Die Zeit direkt nach der Tat im September war auch für die Schule des Kindes eine Ausnahme-Zeit. Wie der Schulleiter des Gymnasiums, Philipp Jähne, sagt, habe die Schule Hilfe vom schulpsychologischen Dienst und vom Kriseninterventionsteam erhalten:

Sollte durch den Prozessbeginn das Geschehen wieder hochkommen, Fragen bei Schülerinnen oder Schülern auftauchen, dann stehen laut Schulleiter noch immer die Schulseelsorge oder der schulpsychologische Dienst bereit.

Wie läuft der Prozess ab?

Da das Opfer ein Kind ist, wird die Öffentlichkeit vom Prozess in Teilen ausgeschlossen werden, sagt das Landgericht. Zwölf Verhandlungstage sind angesetzt. Das Urteil könnte im April fallen. Die Staatsanwaltschaft will, dass der Angeklagte nach einer Haftstrafe in Sicherungsverwahrung kommt. Er sei "gefährlich für die Allgemeinheit", so die Anklagebehörde.

Das Landgericht in Landau. Hier findet der Prozess statt. dpa Bildfunk picture alliance /Uwe Anspach/dpa

Am Landgericht Landau gelten besondere Sicherheitsvorschriften. So sind im Zuschauerraum, für den 20 Platzkarten ausgegeben werden, keine Taschen oder Mobiltelefone erlaubt. Der Zugang erfolgt durch eine Metalldetektorschleuse. Es gibt nur fünf Plätze für Journalistinnen und Journalisten.

Warum hatte der Fall auch eine politische Diskussion ausgelöst?

Der Angeklagte hätte nach seiner letzten Haftentlassung Mitte Juli 2023 eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Das hat er verweigert. Die Behörden verwiesen damals auf die geltenden gesetzlichen Regelungen, wonach eine solche Fußfessel nicht unter Zwang angelegt werden könne. Das soll sich ändern:

RLP: Fußfessel soll auch unter Zwang angelegt werden Als Konsequenz aus dem sexuellen Missbrauch einer zehnjährigen Schülerin in Edenkoben hat die Landesregierung das Polizeigesetz angepasst. Es sind schärfere Regeln für das Anlegen einer elektronischen Fußfessel geplant. Das neue Gesetz soll voraussichtlich noch im Jahr 2024 in Kraft treten. Der mutmaßliche Täter von Edenkoben, ein entlassener Sexualstraftäter, hatte sich vor der Tat geweigert, eine Fußfessel zu tragen. In Zukunft wird es möglich sein, Menschen präventiv eine Fußfessel anzulegen, von denen eine besonders hohe Gefahr ausgeht, dass sie eine Straftat begehen. Notfalls kann die Fußfessel auch unter Zwang angelegt werden. Das war bisher nicht erlaubt. Die Fußfessel kommt laut Innenministerium bei besonders gefährlichen Menschen in Betracht, die nach Verbüßung einer Strafe noch immer als gefährlich eingestuft werden. Betreffen könne dies etwa Sexualstraftäter oder Menschen, von denen eine terroristische Gefahr ausgehen könnte. Es könne auch Fälle von häuslicher Gewalt betreffen, in denen die gewalttätige Person trotz eines Verbots Kontakt zum Opfer aufgenommen hat.

Auch die Arbeit der Ermittler wurde kritisiert. Wenige Tage vor der Tat im September hatte die Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Haftbefehl beantragt, weil der 62 Jahre alte Mann gegen Auflagen, wie zum Beispiel das Anlegen der Fußfessel verstoßen hatte. Die Akten mit dem Haftbefehl seien wegen der Erkrankung einer Mitarbeiterin aber erst mit Verzögerung an das zuständige Amtsgericht weitergeleitet worden und erst nach der Tat angekommen, hatte Justizminister Herbert Mertin (FDP) mitgeteilt.