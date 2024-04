Streit löst Tortenschlacht in Wormser Bäckerei aus

So etwas hatten die Kundinnen und Kunden einer Wormser Bäckerei mit Sicherheit noch nicht gesehen. Direkt vor ihren Augen bewarfen sich zwei Mitarbeiterinnen mit Torte.

Was war passiert? Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die beiden Mitarbeiterinnen gestritten, weil sie unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie die Backware ausgelegt werden soll. Der Streit darüber eskalierte schließlich derart, dass sich die beiden gegenseitig sogar mit einer Torte bewarfen.

Außerdem sollen sie sich geschlagen und getreten haben. Dabei hat sich laut Polizei eine der Frauen unter anderem am Fuß verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Worms sucht nun Zeugen, die den Streit beobachtet haben. Er soll sich am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr 30 in einer Bäckerei in der Innenstadt ereignet haben. Wer etwas gesehen hat, sollte sich direkt bei der Polizeiinspektion Worms melden.