Das waren wohl Szenen, wie wir sie sonst höchstens am Rande des Fußballplatzes kennen: In Nieder-Olm sind nach einer Ballettaufführung der Kinder die Eltern aufeinander losgegangen.

Vielleicht war es noch kein "Schwanensee" oder "Nussknacker" - aber es war bestimmt eine wichtige Aufführung für die Kinder einer Ballettschule: In der Ludwig-Eckes-Halle wollten sie am Samstagabend ihren stolzen Eltern zeigen, was sie schon können. Allerdings kam es dann unter den Eltern zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Mann filmt Ballettaufführung und versperrt die Sicht

Wie die Polizei bislang ermittelt hat, gab es wohl einen besonders stolzen Vater, einen 31-jährigen Mann aus Hessen. Er filmte sein Kind, das auf der Bühne tanzte, von seinem Platz aus mit dem Handy - allerdings so, dass die Menschen, die hinter ihm saßen, nur wenig von der Aufführung sehen konnten, weil sie immer das Handy des Mannes vor der Nase hatten. Es kam wohl zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die sich dann vor die Halle verlagerten.

Eltern gehen vor der Ludwig-Eckes-Halle aufeinander los

Dabei soll der Mann aus Hessen einem anderen Vater in den Rücken getreten haben. Der Angreifer wiederum wurde dann wohl von mehreren Personen umkreist, geschlagen und gewürgt. Als seine 32-jährige Lebensgefährtin dazwischen gegangen sei, habe auch sie Faustschläge abbekommen, berichtet die Polizei. Das Paar sei leicht verletzt worden und alleine ins Krankenhaus gefahren.

Was ist wirklich passiert?

Nach Angaben der Polizei ist es schwierig herauszufinden, was vor der Ludwig-Eckes-Halle wirklich passiert ist, weil sich die Aussagen der Beteiligten widersprechen. Deswegen werden weitere Zeugen gesucht, die die Auseinandersetzung in Nieder-Olm beobachtet haben.