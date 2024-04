Damit Schülerinnen und Schüler auch an Schulen in sozial schwierigen Lagen gute Lernbedingungen haben, gab es in Rheinland-Pfalz vier Jahre lang ein Förderprojekt. Die Landesregierung zieht am heutigen Donnerstag Bilanz.

"S hoch 4 - Schule stärken, starke Schule!" So heißt das Projekt, an dem seit 2020 in Rheinland-Pfalz 53 Schulen teilgenommen haben. Das Ziel: Bildungsungleichheiten abbauen. Es sind Schulen in sozial benachteiligten Lagen - mit vielen Kindern, die zuhause wenig Unterstützung haben, etwa weil die Eltern kaum Deutsch sprechen. Das Land hat für das inzwischen beendete Projekt knapp 1,6 Millionen Euro ausgegeben.

Wie können Bedingungen für Schüler und Lehrkräfte verbessert werden?

Wie können Schülerinnen und Schüler besser lernen? Was benötigen die Lehrkräfte, um die herausfordernde Arbeit bestmöglich machen zu können? Um solche Fragen ging es. Teilgenommen haben Grundschulen, Realschulen plus und Integrierte Gesamtschulen. Darunter auch die Ludwigshafener Gräfenau-Schule, die vergangenes Jahr bundesweit Schlagzeilen gemacht hatte, weil zahlreiche Schüler die erste Klasse wiederholen mussten.

Je 30.000 Euro für teilnehmende Schulen

In einem Zeitraum von drei Jahren bekam jede der 53 Schulen nach Angaben des Bildungsministeriums ein Budget von insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. Geld, das für Projekte ausgegeben werden konnte. So dürfen jetzt in der Schillerschule in Kaiserslautern die Schüler mehr mitreden. Ein Klassenrat wurde eingeführt. Außerdem ging es an einem Studientag darum, wie Lehrer gesund bleiben können.

Die Goetheschule Nord in Ludwigshafen konnte Yoga für Kinder und eine Hip-Hop AG ermöglichen. Die Grundschule Regenbogen in Koblenz hat ein Projekt mit einem Waldpädagogen organisiert, bei dem jede Klasse aus der Stadt herausgefahren ist. Viele Kinder kannten den Wald gar nicht.

Das Landesprojekt "S hoch 4" hat sich gezielt auch an die Schulleitungen gerichtet. Sie konnten sich untereinander austauschen, es gab Fortbildungen. Schulleiterinnen und Schulleiter konnten außerdem mit einem persönlichen Coach arbeiten.

Viel mehr Geld für neues Förderprogramm

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) ziehen bei einem Termin in der Mainzer Anne-Frank-Realschule plus Bilanz und geben einen Ausblick, welche Förderung es künftig geben soll. Das Projekt "S hoch 4" ist beendet, es soll aber eine Fortsetzung finden mit dem sogenannten Startchancenprogramm. Dafür werden Bund und Land in Rheinland-Pfalz jedes Jahr 100 Millionen Euro geben, über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Auch Schulbau und Schulsozialarbeit können gefördert werden

Das ist deutlich mehr Geld als beim bisherigen Projekt und das Startchancenprogramm umfasst auch viel mehr Bereiche: Geld für Schulbau beispielsweise oder für Schulsozialarbeit. Und: Mehr Schulen sollen profitieren, 200 im ganzen Land.

Aus Sicht der Landesregierung sind die Millionen sehr gut investiert. Leider sei der Bildungserfolg von Kindern noch immer viel zu stark abhängig von der sozialen Herkunft der Eltern, sagen Ministerpräsidentin Dreyer und Bildungsministerin Hubig.