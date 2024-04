Ein 43-jähriger Postbote aus Idar-Oberstein muss sich vor Gericht wegen Diebstahls verantworten. Er soll Briefe geöffnet und daraus Schmuck und Edelsteine gestohlen haben. Der Schaden: 18.000 Euro.

Briefe und Pakete gefüllt mit Edelsteinen und Schmuck. In Idar-Oberstein sind solche Sendungen keine Seltenheit. Ein ehemaliger Postbote sah darin wohl die Gelegenheit, um an Schmuck und andere Wertgegenstände zu kommen. Der 43-Jährige muss sich jetzt vor dem Amtsgericht in Idar-Oberstein wegen Verletzung des Postgeheimnisses sowie gewerbsmäßigem Diebstahl verantworten.

18.000 Euro Schaden

In den meisten vor Gericht verhandelten Fällen waren Uhren, Schmuck und Ringe in den Postsendungen. In einem Fall auch ein Telefon. Verschickt worden seien die Briefe und Pakete von Betrieben aus der Schmuckbranche. In Idar-Oberstein machen das viele Unternehmen. Nach Angaben des Amtsgerichts sind 39 Fälle angeklagt. Durch den Diebstahl soll ein Schaden von 18.000 Euro entstanden sein.

Beschwerden wegen fehlender Postsendungen

Die Taten sollen sich im Zeitraum zwischen Herbst 2017 und Frühjahr 2018 ereignet haben. Der Angeklagte habe damals in der Region um Idar-Oberstein als Zusteller gearbeitet. Die Diebstähle sind nach Angaben des Gerichts aufgefallen, als sich die Beschwerden wegen fehlender Briefe gehäuft hatten.

Das Strafmaß sieht in solchen Fällen eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe vor. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Für die Verhandlung hat das Gericht einen Prozesstag angesetzt.