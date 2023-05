Millionenschwerer Edelstein bei Polizeikontrolle in der Eifel entdeckt

per Mail teilen

Bei einem groß angelegten Fahndungstag der Polizei haben Beamte an der A60 in der Eifel einen kostbaren Edelstein entdeckt. Er soll 1,5 Millionen Euro wert sein.

Die Polizei war bei einer Kontrolle am Mittwoch auf den Stein mit einem Wert von 1,5 Millionen Euro gestoßen. Das teilte das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Während des länderübergreifenden Kontrolltags seien Tausende Menschen und auch Fahrzeuge überprüft worden.

Sollte der Edelstein nach Belgien gebracht werden?

Der kostbare Stein war demnach an der Autobahn 60 in der Eifel in Richtung Belgien entdeckt worden. Er war im Zusammenhang mit einer Straftat zur Beschlagnahme ausgeschrieben worden, teilte das Landes-Innenministerium weiter mit.

Ob er dort an der A60 gefunden wurde, weil es der Weg nach Belgien ist, ist unklar. Die belgische Stadt Antwerpen gilt als Handelsplatz für Diamanten. Ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums sagte, dass es vor der Fahrzeugkontrolle offenbar Hinweise gab. Offenbar wurde nach dem teuren Stein schon aktiv gesucht.

Edelstein war zur Beschlagnahme ausgeschrieben

Möglicherweise geht es um einen Tipp der Staatsanwaltschaft in München. Sie hatte den Stein zur Beschlagnahme ausgeschrieben. Laut Innenministerium hatten die Polizisten während der Kontrolle Kontakt zur Staatsanwaltschaft in München. Nähere Angaben zum Fund des Edelsteins und zu möglichen Festnahmen gibt es bisher nicht.