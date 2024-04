per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:50 Uhr Wie Kinder die Welt sehen - Museum der kleinen Dinge in Mainz Kinder sehen die Welt anders, ihnen sind andere Dinge wichtig als uns "Großen". Ein rosa-blau gestreifter Bleistift, der sich wie Gummi verbiegen lässt. Eine gelb-weiße Haarspange mit der Aufschrift "Aloha". Ein Papierschnipsel, darauf ein mit Filz- und Buntstiften gemalter brauner Hund - kleine Dinge aus dem Alltag von Kindern, die wir Erwachsene unbedeutend finden würden. Aber genau um die Lebenswelt der Kinder geht es in einer neuen Ausstellung in Mainz. 140 Kinder aus sieben Grundschulklassen haben sie gestaltet. Wie das aussieht und was die Kids dazu sagen, könnt ihr euch auf Instagram ansehen.

9:42 Uhr Ist das der Weinberg der Zukunft? Wer den Winzern bei der Arbeit im Weinberg zusehen möchte, der muss sich vielleicht beeilen. Denn bald könnten dort statt dessen autonome Fahrzeuge unterwegs sein, die den Boden bearbeiten oder das Laub schneiden - zumindest, wenn es nach den Herstellern geht, die gerade auf den Markt drängen. Klein, wendig, elektrisch und intelligent sollen die Weinberg-Roboter sein. Aber passt das auch für die Winzer? Im Kreis Südliche Weinstraße haben sich einige von ihnen einen dieser Roboter mal in Aktion angesehen. Video herunterladen (65,8 MB | MP4)

9:21 Uhr Freudenburg: Bus mit Kindern und Jugendlichen verunglückt Ein mit Kindern und Jugendlichen besetzter Bus ist heute Morgen bei Freudenburg im Landkreis Trier-Saarburg von der Straße abgekommen. Laut Polizei fuhr der Bus in eine Böschung und kam dort in Schieflage zum Stehen. Ein Kind wurde dabei demnach leicht verletzt. Insgesamt waren etwa 20 Kinder und Jugendliche an Bord. Rettungskräfte kümmern sich um sie. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch nicht bekannt. Die Kollegen im Studio Trier bleiben dran und informieren euch weiter. Mehrere Kinder bei Busunglück leicht verletzt

8:35 Uhr ... und auf einmal hat der Storch kein Zuhause mehr Aufregung im Kreis Kusel: In Herschweiler-Pettersheim hatte ein Storch angefangen, sein Nest auf einem Strommast zu bauen. Keine gute Idee, fanden die zuständigen Pfalzwerke - und haben das Nest entfernt. Es hätte Feuer fangen können. Nachvollziehbare Begründung - aber die Anwohner sind trotzdem sauer. Es hätte eine bessere Lösung für alle - auch den Storch - geben können, sagen sie. Zum Beispiel eine Vorrichtung auf dem Mast. So könne es jetzt für das Weibchen lebensgefährlich werden, wenn es keinen Nistplatz hat. Auch die Pfalzwerke wollen jetzt nach einer guten und sicheren Lösung suchen. Herschweiler-Pettersheim Tierschützer sorgen sich um Weibchen Pfalzwerke im Kreis Kusel entfernen Storchennester - Anwohner besorgt Die Pfalzwerke haben im Kreis Kusel dieser Tage Storchennester entfernt. Das sorgt für Aufregung. Tierschützer sorgen sich um die Vögel. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:20 Uhr Unterwegs mit der Wasserschutzpolizei Aber es sind nicht nur Kreuzfahrtschiffe auf den Flüssen in Rheinland-Pfalz unterwegs. Freizeitskipper, Containerschiffe, Fähren - es gibt viel Verkehr. Damit da alles seine Ordnung hat, gibt es die Wasserschutzpolizei. Und die hat jede Menge zu tun! Und manchmal gehört dazu, ein schwimmendes Haus zu begleiten. Die Kollegen der Landesschau Rheinland-Pfalz waren mit dabei: Video herunterladen (156,7 MB | MP4)

8:04 Uhr Ärger um Kreuzfahrtschiffe auf der Mosel Auf der Mosel sind viele Flusskreuzfahrt-Schiffe unterwegs. In Zukunft könnten es noch mehr werden, denn zum Beispiel in Traben-Trarbach soll die Anlegestelle ausgebaut werden. Dann können auf beiden Flussseiten 135 Meter lange Schiffe anlegen. Jetzt gibt es ordentlich Streit. Die einen finden den Tourismus wichtig für die Region und wollen mehr davon, die anderen befürchten Massentourismus und das Ende der Ruhe im Ort. Unser Kollege Maximilian Storr hat mit den Menschen an der Mosel gesprochen: Traben-Trarbach Widerstand gegen Ausbau-Pläne Flusskreuzfahrten: Bürger befürchten Massentourismus an der Mosel Es gibt bald wieder mehr Flusskreuzfahrten auf der Mosel. Die Städte Traben-Trarbach und Bernkastel Kues haben sich darauf vorbereitet. Doch es regt sich Widerstand vor Ort. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:00 Uhr Was geschah eigentlich am 10. April im Jahre ... 2019: Basketball-Superstar Dirk Nowitzki beendet nach zwei Jahrzehnten seine internationale Karriere. 20 Jahre spielte er in den USA für die Dallas Mavericks. 2023 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen. 2000: Angela Merkel wird in Essen zur Bundesvorsitzenden der CDU gewählt. Fünf Jahre später wird sie Bundeskanzlerin - bis sie sich 2021 aus der Politik zurückzieht. 1970: Paul McCartney gibt die Trennung der Beatles bekannt. Auch heute noch, über 50 Jahre nach dem Aus, gelten die "Pilzköpfe" als erfolgreichste Band der Musikgeschichte - mit schätzungsweise über einer Milliarde verkauften Platten. 1849: In den USA erhält der Erfinder Walter Hunt das Patent auf die Sicherheitsnadel.

7:35 Uhr Mit 120 km/h durch Mainz? Schlechte Idee... So bitte nicht: Die Polizei hat in Mainz gleich zwei Mal einen Porsche-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit 120 km/h durch die Stadt und bei Rot über eine Ampel gerast ist. Beim ersten Mal hatte er noch eine "Erklärung" für sein Verhalten: Ein familiärer Notfall. Als er dann aber ein zweites Mal von der Polizei erwischt wurde, gab es kein Verständnis mehr. Der 34-Jährige muss jetzt wohl längere Zeit zu Fuß gehen... Porsche-Fahrer rast mit 120 km/h durch Mainz

7:17 Uhr Wichtiges aus Deutschland und der Welt Das Europaparlament stimmt an diesem Mittwoch über die umstrittene EU-Asylreform ab. Demnach sollen Staaten an den EU-Außengrenzen zu einheitlichen Grenzverfahren verpflichtet werden. Ankommende Menschen aus als sicher geltenden Ländern sollen künftig nach dem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen können. Der Bundesgerichtshof beschäftigt sich heute mit der Frage, wie weit ein vertraglicher Gewährleistungsausschluss beim Kauf eines Oldtimers reicht. Konkret geht es in der Verhandlung darum, ob der Verkäufer eines rund 40 Jahre alten Autos für Reparaturkosten aufgrund einer defekten Klimaanlage aufkommen muss. Borussia Dortmund hofft auf den ersten Einzug in das Halbfinale der Champions League seit 2013. In das Viertelfinal-Duell mit Atlético Madrid geht der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga mit guten Chancen. Im Hinspiel am Abend im Estadio Metropolitano möchte sich das Team von Trainer Edin Terzic eine gute Ausgangsposition verschaffen. Allerdings muss der BVB erneut auf den verletzten Angreifer Donyell Malen verzichten. In Essen stellt Galeria Karstadt Kaufhof ab 13:30 Uhr einen neuen Investor vor. Medienberichten zufolge will ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners und dem Unternehmer Bernd Beetz die Kette übernehmen. Beetz, Präsident des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim, war von 2018 bis 2019 Aufsichtsratsvorsitzender von Kaufhof.

6:28 Uhr RLP will Kinderarzt-Quote auf dem Land einführen Für Hausärzte auf dem Land gibt es sie bereits, jetzt will das Land mit einer Quote auch dafür sorgen, dass die Versorgung mit Kinderärzten besser wird. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat Gesundheitsminister Clemens Hoch im Kabinett vorgestellt. Drei Prozent der Medizinstudienplätze sollen für die reserviert werden, die sich verpflichten, Kinder- und Jugendärzte im ländlichen Raum zu werden. Auch junge Leute ohne Einser-Abitur sollen eine Chance bekommen, wenn sie geeignet sind. Rheinland-Pfalz Gesetzentwurf vorgelegt RLP will Kinderarzt-Quote für den ländlichen Raum einführen Eine Landarzt-Quote gibt es bereits in Rheinland-Pfalz. Das Modell soll künftig auch für Kinderärzte auf dem Land eingeführt werden. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Di. , 9.4.2024 20:00 Uhr, Der Abend, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:04 Uhr So wird heute das Wetter in RLP Das größte Nass haben wir erst einmal hinter uns. Jetzt ist Besserung in Sicht. Es wird langsam wieder sonniger. Am Mittwoch erwarten uns laut Vorhersage Temperaturen bis 17 Grad, im Bergland um etwa 12 Grad. Es regnet nicht. Und das soll auch am Donnerstag so bleiben - bei Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad. Video herunterladen (28,2 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Heute endet auch in Rheinland-Pfalz für viele Angehörige des muslimischen Glaubens der Fastenmonat Ramadan - und zwar mit dem traditionellen Fastenbrechen, dem sogenannten Zuckerfest. Die Mainzer Unimedizin hat seit 100 Tagen eine neue Leitung. Anlässlich dessen wird es eine Pressekonferenz geben. Thema wird unter anderem das Minus sein, das im vergangenen Jahr bei 120 Millionen Euro lag und auch in diesem Jahr 100 Millionen Euro betragen soll. Heute stellt Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) die Projekte Jobcoach24+ und Job-Turbo in Rheinland-Pfalz vor. Während viele Betriebe nach Personal suchen, gibt es gleichzeitig viele Menschen, denen es auch bei guter Arbeitsmarktlage bisher nicht gelungen ist, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden. Um diese Menschen zu unterstützen, finanziert das Arbeitsministerium gemeinsam mit den Jobcentern ab Mai 2024 flächendeckend im Land Jobcoaches. Diese unterstützen Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld mit einer individuellen Beratung.