Porsche-Fahrer rast mit 120 km/h durch Mainz

Mit 120 Sachen durch die Stadt und bei Rot über die Ampel: Für einen Mainzer Autofahrer heißt das, dass er in den nächsten Monaten zu Fuß gehen muss.

Aufgefallen war der 34-jährige Raser den Beamten am Montagnachmittag, als er andere Autofahrer immer wieder gefährlich überholte. Die Polizisten verfolgten den Fahrer nach eigenen Angaben und konnten ihn schließlich anhalten. Bei der Kontrolle gab er dann an, dass er so schnell unterwegs gewesen sei, weil er in der Familie eine Notsituation habe.

Nur wenige Zeit später musste die Polizei erneut wegen des jungen Mannes ausrücken. Ein Zeuge hatte aus der Straßenbahn heraus beobachtet, wie der Porsche-Fahrer bei Rot über die Ampel fuhr.

Fahrverbot und mehrere Bußgelder

Wie die Polizei mitteilt, erwarten den Mainzer Fahrer nun ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Außerdem kommen auf ihn gleich mehrere Bußgelder zu.

Weitere Zeugen, die die Fahrweise des 34-Jährigen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei melden. Auch Betroffene, die von dem Porsche-Fahrer in waghalsigen Aktionen überholt wurden, können sich jederzeit an die Polizei wenden.