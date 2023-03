Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:53 Uhr Prozess wegen Kinderpornografie in Trier Warum der Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt so nötig ist, verdeutlicht ein Prozess der heute in Trier beginnt: Vor dem Amtsgericht Trier muss sich jetzt ein 34-jähriger Mann wegen des Besitzes und Verbreitens von Kinderpornografie verantworten. Wie das Gericht mitteilte, soll der Angeklagte im Oktober 2022 insgesamt 44 Fotos und 67 Videos mit kinderpornografischem Inhalt auf verschiedenen Medien und Datenträgern in seiner Wohnung besessen haben. Seit einer Gesetzesänderung im Juli 2021 gilt in Deutschland Besitz und Verbreiten von Kinderpornografie als Verbrechen und wird mit mindestens einem Jahr Gefängnis bestraft. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 9.2.2023 um 9:30 Uhr.

9:12 Uhr Windrad erfolgreich gesprengt Ein kleiner Nachtrag vom gestrigen Tag: Im rheinhessischen Gau-Bickelheim wurde der Turm eines Windrads gesprengt. Zuvor wurden Rotorenblätter und andere Teile entfernt. In dem Windpark sollen insgesamt 16 ältere Windräder entfernt und durch 18 neue ersetzt werden. Das Video von der Sprengung des 145 Meter-Kolosses seht ihr auf unserem Instagram-Kanal, schaut dort doch mal vorbei.

8:50 Uhr Achtung: Koblenz heult! Bitte um 11 Uhr nicht erschrecken, falls ihr in Koblenz lebt oder arbeitet, Die Stadt testet, ob alle Sirenen und andere Warnmeldungen über Smartphone-Apps oder Social Media reibungslos funktionieren. Nach Angaben der Verwaltung dauert der Probealarm fünf Minuten. Seit dem bundesweiten Warntag im Dezember wurden 16 neue Sirenen im Stadtgebiet installiert. Der Ausbau sei aber noch nicht komplett abgeschlossen, es könnte bei zukünftigen Probealarmen und vor allem dann im Ernstfall noch einmal lauter werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 9.3.2023 um 8:30 Uhr.

8:27 Uhr 75 Jahre Lotto RLP: Wie wahrscheinlich ist es, zu gewinnen? Ja, Lotto ist ein Glücksspiel, wenngleich manche Tipperinnen oder Tipper sicher sind, dass sie mit ihrer Strategie eines Tages den Jackpot abräumen werden. Doch die Chance, dass das tatsächlich passiert, liegt bei 1:140 Millionen. Wenn das eure Vorstellungskraft auch ein bisschen sprengt, hilft vielleicht dieses Beispiel: Stellen wir uns vor, jede dieser 140 Millionen Chancen wäre ein gelber Tennisball. Diese Bälle würden alle in einer Reihe liegen und nur einer von ihnen wäre rot. Man läuft mit verbundenen Augen die Linie entlang und greift sich einen Ball heraus. Ist es der Rote, wäre man Lotto-Gewinner oder -Gewinnerin. Okay, einen Haken hat das das Beispiel: Einen Balldurchmesser von 6,5 cm vorausgesetzt müsste man möglicherweise gut 9.100 Kilometer weit laufen, also etwa die Strecke von Mainz bis nach Australien (Luftlinie).

8:06 Uhr Nürburgring lockt 2023 nicht nur mit Motorsport in die Eifel Ihr habt Bock auf Festivals, heulende Motoren oder krasse sportliche Herausforderungen? Dann solltet ihr mal in diesem Artikel der Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Koblenz vorbeischauen. Sie haben die wichtigsten Veranstaltungen im Jahr 2023 am Nürburgring zusammengetragen. Neben Motorsport-Klassikern wie dem 24-Stunden-Rennen oder dem Truck-Grand-Prix gibt es auch wieder Rock am Ring mit den Toten Hosen und Kings of Leon als Headlinern. Aber auch Sportlerinnen und Sportler wird es in die Eifel ziehen, wenn sie sich etwa beim Hotfooot Run (ehemals Strongman Run) durch Schlamm, kaltes Wasser und über 40 Hindernisse quälen wollen oder an einem Wochenende bei Rad am Ring auf zwei Rändern über die Traditionsstrecke sprinten wollen. Video herunterladen (70,7 MB | MP4)

7:51 Uhr Kaiserslautern improvisiert bei Flüchtlingsunterkunft Die Stadt Kaiserslautern muss improvisieren. Weil die bisherigen Kapazitäten für die Aufnahme weiterer geflüchteter Menschen hinten und vorne nicht reichen, wird die Stadt in der Nähe des Gewerbegebiets West eine weitere Flüchtlingsunterkunft einrichten. Das sei nichts, was sich die Stadt für eine dauerhafte Unterbringung wünsche, betont der Integrationsbeauftragte Alexander Pongrancz (SPD). So werden ehemalige Fahrzeughallen umfunktioniert, Sanitärcontainer, eine Gemeinschaftsküche oder auch Gemeinschaftsräume sollen dazukommen. Die Einrichtung ist für 70 bis 80 Personen geplant. Die Gemeinschaftsunterkunft ist bereits die Zehnte für Geflüchtete in Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 9.3.2023 um 6:30 Uhr.

7:36 Uhr Das wird heute wichtig in Deutschland und der Welt In Frankfurt findet ab heute die fünfte und letzte Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche statt. Die deutschen Katholikinnen und Katholiken haben weitreichende Pläne in den Bereichen Frauen in der Kirche, Umgang mit Macht, Sexualmoral und Pflichtzölibat. Mit dem Vatikan liegt die Deutsche Bischofskonferenz dabei allerdings über Kreuz. Der Mainzer Bischof Kohlgraf hat erklärt, er werde die Ergebnisse der jüngsten Missbrauchsstudie in seinem Bistum mit zu der Versammlung nehmen. In Israel haben Protestgruppen zu einem "Tag der Störung" aufgerufen, um gegen die Justizreform zu protestieren. Es wird mit landesweiten Demonstrationen und Straßenblockaden gerechnet. Die rechtsgerichtete Regierung von Benjamin Netanjahu will Befugnisse des Obersten Gerichts einschränken, dagegen gibt es seit Wochen Proteste. In Brüssel verhandeln die Türkei, Finnland und Schweden über einen Beitritt der beiden skandinavischen Länder zur NATO. Alle Staaten des Verteidigungsbündnisses müssen die Erweiterung ratifizieren. Die Türkei blockiert das Verfahren. Sie wirft Schweden unter anderem vor, nicht konsequent genug gegen Menschen und Organisationen vorzugehen, die Ankara als terroristisch einstuft.

6:45 Uhr Mit dem Zug unterwegs? Aktuelle Störungen auf der Schiene Bei der Bahn sind viele Menschen Kummer gewohnt. Doch gegen einen erhöhten Krankenstand - mit dem sich auch andere Unternehmen herumschlagen müssen - kann auch die Bahn nur begrenzt etwas tun. Und so kommt es heute früh zu folgenden Störungen im Regionalverkehr: Die RB45 und RB46 fahren heute nicht zwischen Freinsheim und Grünstadt. Es kann zu Verspätungen und Fahrtausfällen auf der gesamten Zugstrecke kommen. Ein Busnotverkehr im Pendelverkehr ist eingerichtet.

Die RB66 wird auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken Grumbach eingestellt. Auch hier pendeln Ersatzbusse, allerdings ohne festen Fahrplan. Wegen der Streiks gegen die Rentenreform in Frankreich kommt es auch zu Zugausfällen im grenzüberschreitenden Fernverkehr. Bereits gestern fuhren zwischen Kaiserslautern und Paris keine Züge. Welche ICE- beziehungsweise TGV-Fahrten heute ausfallen, listet die Deutsche Bahn hier auf.

6:31 Uhr Die Lage auf den Straßen in RLP Noch sind fast alle Straßen in Rheinland-Pfalz frei. Nur eine kleine Behinderung gibt es in der Nähe von Trier. Auf der A64 Luxemburg in Richtung Trier ist zwischen Trier und dem Übergang zur B52 nur eine Spur frei. Grund dafür sind Wartungsarbeiten am heutigen Donnerstag. Ob es so ruhig bleibt, erfahrt ihr hier bei den aktuellen Verkehrsmeldungen des SWR.

6:21 Uhr Vorwürfe gegen Justiz in Missbrauchsermittlungen Sexualisierte Gewalt ist heute nicht nur bei der erwähnten Präsentation von Familienministerin Katharina Binz (Grüne) ein Thema. Nach der Vorstellung und Kommentierung des Berichts über den Missbrauch im Bistum Mainz sieht sich Justizminister Herbert Mertin (FDP) zu einer Stellungnahme gezwungen. Grund sind Aussagen des Kirchenrechtlers und Theologen Thomas Schüller. Er wirft den Strafverfolgungsbehörden vor, in katholisch geprägten Gegenden wie Mainz nicht konsequent gegen Kirchen und ihre Mitarbeitenden vorgegangen zu sein. Mertin widerspricht dem, will aber nicht ausschließen, dass es zu Fehlern gekommen ist. Was genau Schüller und Mertin sagen, lest ihr in unserem Artikel.

6:05 Uhr Das Wetter am Donnerstag Okay, die Schneeschaufel braucht ihr nicht mehr, aber bei der Vorhersage fühlt sich das März-Wetter heute schon fast nach April an: Wolken, Regen, Wind - und ein bisschen Sonne. Und es bleibt wechselhaft, weiß unser Wetterexperte Sven Plöger. Video herunterladen (25,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Themen des Tages in Rheinland-Pfalz Die nächste Runde im Verkaufsverfahren um den Flughafen Hahn: Bis einschließlich heute können neue Interessenten noch ein Angebot abgeben. Der Insolvenzverwalter hatte im Februar das Verfahren überraschend neu geöffnet. Zuvor hatten zwei Bieter Verträge unterschrieben, die Gläubigerversammlung traf aber keine Entscheidung. Jüngst kam dann noch ein Interessent aus der Türkei ins Spiel. Familienministerin Katharina Binz (Grüne) stellt heute Pläne der rheinland-pfälzischen Ampel für einen "Pakt gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen" vor. Darauf hatten sich SPD, FDP und Grüne im Koalitionsvertrag verständigt. Binz will auch die Arbeitsweise des Betroffenenrates und der interdisziplinären Fachkommission erläutern, die Handlungsempfehlungen für die Landesregierung entwickeln soll. Rheinland-Pfalz hat als erstes Bundesland einen achtköpfigen Betroffenenrat auf Landesebene eingerichtet. Lotto Rheinland-Pfalz feiert heute seinen 75. Geburtstag. Seit 1948 haben Lottospielende geschätzt rund 16,5 Milliarden Euro eingesetzt, um die sechs Richtigen zu knacken. 501 Menschen haben es tatsächlich geschafft und sind Millionäre geworden.