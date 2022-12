Maria Hilf Krankenhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler schließt Kreißsaal

Das Maria Hilf Krankenhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler schließt Mitte Dezember seinen Kreißsaal. Die gynäkologische Klinik soll schon am Montag nicht mehr öffnen.

Die Leitung des Marienhaus-Klinikums begründet den Schritt mit dem Fachkräftemangel. Es fehle an medizinischem Personal, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Werdende Mütter seien bereits über die Schließung der Geburtsstation informiert worden. Sie müssen ab dem 16. Dezember für die Entbindung zu den umliegenden Krankenhäusern nach Neuwied oder Bonn fahren.

Neues Ärzteteam erst im Sommer vorgestellt

Anfang des Jahres hatte das Maria Hilf Krankenhaus nach eigenen Angaben schon große Probleme, frei werdende Stellen mit Ärzten zu besetzen. Das Krankenhaus konnte im Sommer allerdings - nach einer großen Öffentlichkeitskampagne - dann doch ein neues Ärzteteam vorstellen.

Ärztemangel: Das Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler muss seine Geburtsstation schließen. SWR

Verbleibende Mitarbeiter sollen in anderen Bereichen unterkommen

Wie die Marienhaus-Gruppe nun schreibt, seien die Bemühungen allerdings "nicht von dauerhaftem Erfolg gekrönt". Das noch vorhandene Personal könne in anderen Fachbereichen in Bad Neuenahr oder in anderen Kliniken der Unternehmensgruppe arbeiten. Die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand (parteilos), zeigte sich überrascht von der Entscheidung: "Damit hatten wir nach den positiven Entwicklungen im Sommer nicht gerechnet", sagte sie. Nun stehe der Kreis in engem Austausch mit dem Gesundheitsministerium und der Betreiber-Gesellschaft.

Die Marienhaus GmbH aus Waldbreitbach betreibt mehrere Krankenhäuser und Seniorenheime in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.