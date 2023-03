Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:45 Uhr Ende für Pfälzerwaldhütte in Münchweiler Für Wandernde sind sie oft Ziel oder zumindest willkommener Zwischenstopp: Die Hütten im Pfälzerwald. Nun löst sich die Ortsgruppe auf, die die Hütte in Münchweiler an der Rodalb betrieben hat. Der Grund dürfte vielen Vereinen im Land bekannt vorkommen: Es gibt einfach keine jungen Leute mehr im Verein. Laut einem Vorstandsmitglied sei es nicht mehr möglich gewesen, den Betrieb der Hütte aufrechtzuerhalten. Die komplett ausgestattete Hütte samt Grundstück hat die Ortsgruppe an einen örtlichen Sportverein verkauft. Aus dem restlichen Vereinsvermögen sollen Spielgeräte für den Spielplatz in Münchweiler sowie Tische und Sitzgarnituren für den Wald angeschafft und der Gemeinde als Sachspende übergeben werden.

9:28 Uhr Weinhoheiten stapfen durch Rheinhessen Der Schnee aus dem Norden ist in der Zwischenzeit auch in Rheinhessen angekommen. Damit haben die Deutsche Weinkönigin Katrin Lang und ihre Weinprinzessinnen vermutlich nicht gerechnet. Sie sind zu einer dreitägigen Rundreise in Rheinhessen eingetroffen. Nach Angaben von Rheinhessenwein will sie alle 13 deutschen Weinanbaugebiete kennenlernen. Auf dem Besichtigungsprogramm der kommenden Tage stehen unter anderem diverse Weingüter und eine Wanderung auf der Hiwweltour Zornheimer Berg. Hoffentlich hat sie ihre Schnee- beziehungsweise Matschstiefel eingepackt.

9:06 Uhr Interview zu Fachkräftemangel: Was muss sich im Handwerk tun? Die Vier-Tage-Woche ist sicherlich für das Handwerk auch eine Möglichkeit. Der Fachkräftemangel im Handwerk ist groß - auch in Rheinland-Pfalz. Doch was braucht es, damit mehr Auszubildende Lust auf einen Handwerksberuf bekommen? Die Geschäftsführerin der Handwerkskammer der Pfalz äußert im Interview mit SWR Aktuell einige Ideen - und die gehen über die Vier-Tage-Woche hinaus: Rheinland-Pfalz Attraktives Handwerk in Rheinland-Pfalz Handwerksbetriebe so flexibel wie noch nie Viele Handwerkerbetriebe versuchen mit Zusatzleistungen zu locken, um Fachkräfte zu gewinnen. Eine Idee für die Zukunft? 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell

8:45 Uhr Geldautomatensprenger vor Gericht Und täglich grüßt das Murmeltier... Heute ist mir zwar noch kein Fall einer Geldautmatensprengung in Rheinland-Pfalz zu Ohren gekommen, doch gibt es zwei Prozesse zu diesem Thema. In Mainz wird das Urteil gegen einen 22 Jahre alten Mann erwartet, der an Silvester 2021 einen Geldautomaten in Mainz-Mombach in die Luft gejagt haben soll. In Koblenz beginnt der Prozess gegen sechs Männer, die im Westerwaldort Kroppach im Juni 2022 über 30.000 Euro erbeutet haben sollen. Sie wurden nach einer spektakulären Verfolgungsjagd festgenommen.

7:54 Uhr Mainzer Bischof äußert sich zu Missbrauchsstudie Seit Freitag steht das Schrecken schwarz auf weiß auf über 1.000 Seiten: Mindestens 401 Menschen wurden im Bistum Mainz seit 1945 missbraucht. Die Taten wurden von den Verantwortlichen verharmlost und verschwiegen, die Täter nicht angemessen verfolgt. Das ist das Ergebnis der aktuellen Missbrauchsstudie einer Regensburger Kanzlei. Heute Vormittag will sich der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf zu der Studie äußern. Ab 10:50 Uhr übertragen wir ein SWR Extra zum Thema inklusive der Pressekonferenz hier im Livestream. In einer ersten Stellungnahme sprach der Bischof von erschreckenden Ergebnissen, die an den "Denkmälern" seiner Vorgänger rüttelten.

7:32 Uhr Kino-Randale in Koblenz: Ein Tiktok-Trend? Da will man einmal in Ruhe ins Kino und dann das: Bei Vorstellungen des Boxfilms "Creed III - Rocky's Legacy" kam es am Wochenende zu Störungen durch einige junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie unterhielten sich nicht nur laut, sondern drehten Videos, warfen mit Essen um sich, kletterten über Sitze und prügelten sich teils sogar. So geschehen in Koblenz und Wittlich, aber auch in anderen Städten. Die Polizei vermutet einen Trend auf der Social Media-Plattform Tiktok dahinter. Meine Kolleg:innen bei Instragram erklären, worum es den Störenden geht:

7:15 Uhr Warum wir immer noch einen Weltfrauentag brauchen Es gibt ihn seit mehr als 110 Jahren und noch immer müssen Frauen für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung streiten. Auch wenn die Situation bei uns in Rheinland-Pfalz nicht mit der Lage von Frauen in Entwicklungsländern oder Kriegsgebieten zu vergleichen ist, ist die Ungerechtigkeit hier doch auch 2022 mit Händen zu greifen. Das zeigt sich nicht nur beim Einkommen, sondern auch bei den Karrierechancen, der Care-Arbeit, Rente und Altersarmut und der Gewalt gegen Frauen. Hier fünf Fakten für euch an die Hand, falls ihr mal in die Situation kommt, über das Thema diskutieren zu müssen. Bezahlung, Rente, Care-Arbeit Darum brauchen wir den Weltfrauentag - Fakten in RLP Am 8. März ist Weltfrauentag. An diesem Tag gehen Frauen weltweit für ihre Rechte an die Öffentlichkeit. Wir zeigen, wo es in Rheinland-Pfalz bis heute Nachholbedarf gibt. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:39 Uhr Verkehrslage in RLP Wir hatten hier im Ticker schon die Glätte-Unfälle und einen Müllsack mit Drogen auf der Autobahn. Jetzt der allgemeine Blick auf die Verkehrslage in und um Rheinland-Pfalz: Auf der A60 Lüttich in Richtung Wittlich steht zwischen Prüm und Waxweiler ein Lkw quer. Es gibt rund 1 Kilometer Stau, bitte lasst eine Gasse für Räum- und Streufahrzeuge frei. Vorsicht auf der A3 Frankfurt - Köln: Zwischen Dreieck Dernbach und Bad Honnef/Linz besteht in beiden Richtungen Gefahr durch Schneebruch an Bäumen! Den aktuellen Überblick über die Straßen im Land bekommt ihr hier. Laut Twitter-Account der Deutschen Bahn gibt es im Regionalverkehr im Südwesten bislang keine nennenswerten Zugausfälle oder Verspätungen. Ob das so bleibt, erfahrt ihr hier.

6:29 Uhr Aus der Nacht: Vermisst jemand Marihuana? Da staunte die Polizei aus Kaiserslautern nicht schlecht, als sie wegen eines verlorenen Müllsacks auf die A6 bei Wattenheim (Landkreis Bad Dürkheim) gerufen wurde: In dem Müllsack und auf der Fahrbahn drumherum befanden sich größere Mengen von Hanfpflanzen. Der Verlierer oder die Verliererin der Ware wird noch gesucht. Die Polizei Kaiserslautern bittet um Hinweise. Diesen Sack hat die Polizei auf der Autobahn gefunden Polizei Kaiserslautern

6:16 Uhr Unfälle wegen Schnees in der Eifel Fahrt bitte vorsichtig! Seit der Nacht zieht Schnee von Nordwesten her über das Land. In der Eifel ist es deshalb bis heute Morgen schon zu mehreren Unfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, haben sich im Bereich Prüm und Daun Lkw festgefahren oder sind von der Fahrbahn abgekommen. Auch einige Autofahrer kamen auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und landeten im Graben. Bisher blieb es laut Polizei aber bei Blechschäden. Die Räum- und Streudienste sind unterwegs. SWR Anna-Carina Blessmann Über dieses Thema berichtet SWR1 Rheinland-Pfalz am 8.3.2023 um 6 Uhr.

6:02 Uhr Glatt und nass: Das Wetter in Rheinland-Pfalz Der meteorologische Frühlingsanfang war am 1. März, doch der Winter gibt sich noch nicht geschlagen: In Rheinland-Pfalz sorgen Regen- und Schneefälle auch am Mittwoch für Glätte auf den Straßen, in der Eifel hat es schon gekracht. Im Tagesverlauf bleibt es nass bei Temperaturen zwischen einem Grad im Norden des Landes und bis zu zwölf Grad rund um Ludwigshafen. In der Nacht zu Donnerstag wird es laut Meteorologen vor allem in der Eifel glatt. Video herunterladen (26,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Vergangene Woche wurde die Missbrauchsstudie für das Bistum Mainz veröffentlicht. Die Studie einer unabhängigen Anwaltskanzlei belegt hunderte Fälle sexueller Übergriffe und Gewalt, die zum Teil verschwiegen, verharmlost und schon gar nicht verfolgt wurden. Auch der verstorbene Karl Kardinal Lehmann wird belastet, unter anderem, weil er das Thema nicht zur Chefsache gemacht hat. Der jetzige Mainzer Bischof Peter Kohlgraf sprach in einer ersten Stellungnahme von "erschreckenden Ergebnissen" und "Verbrechen". Heute will sich Kohlgraf - nachdem er die rund 1.000 Seiten dicke Studie gelesen hat - in einer Pressekonferenz öffentlich zu den Erkenntnissen der Studie äußern. Wieder Streiks im Öffentlichen Dienst - diesmal sind besonders Kitas und Sozialdienste in Rheinland-Pfalz betroffen. In Ludwigshafen bleiben voraussichtlich alle kommunalen Kitas zu, dort ist auch eine Kundgebung geplant. Auch in Mainz, Trier, Pirmasens und in anderen Kommunen gibt es Aktionen. Die Betreiber des Nürburgrings haben zur Pressekonferenz eingeladen. Dabei geht es um das diesjährige Programm und um eines der größten Bauprojekte in der Geschichte der Rennstrecke - die Digitalisierung der Nordschleife.