Züge auf Bahnstrecke Kaiserslautern-Lauterecken fahren wieder

Am Morgen hieß es noch, den ganzen Tag fallen Züge durch das Lautertal aus. Die Bahn scheint aber eine kurzfristige Lösung ihrer Personalprobleme gefunden zu haben.

Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte, seien die Probleme behoben und es könnten wieder Züge auf der Bahnstrecke zwischen Lauterecken und Kaiserslautern fahren. Es komme aber noch zu Verspätungen. Am Morgen hatte die Bahn noch auf ihrer Internetseite mitgeteilt, dass ein hoher Krankenstand beim Personal Schuld daran sei, dass den ganzen Tag die Züge nicht fahren könnten. Die Bahn hatte einen Ersatzverkehr mit zwei Bussen eingerichtet - ohne festen Fahrplan.

Häufige Zugausfälle im Westen der Pfalz

In der Vergangenheit war es immer wieder zu tageweisen Zugausfällen auf den Bahnstrecken in der Westpfalz gekommen. Häufig waren zu viele kranke Mitarbeitenden der Grund - manchmal gab es aber auch technische Schwierigkeiten und Baustellen. Am Mittwoch verkehrten keine Fernzüge zwischen Kaiserslautern und Paris - hier war der Grund allerdings ein Generalstreik in Frankreich.