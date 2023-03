50. Oldtimer-Grand-Prix, Rock am Ring und wie immer viel Motorsport: Der Nürburgring hat sein Programm für die Saison 2023 vorgestellt.

Mit dem neuen Werbeslogan "We make your heart race" geht der Nürburgring in die neue Saison. Im Programm sind etwa 50 Veranstaltungen. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Events 2023:

18. März - Nürburgring Langstrecken-Serie: Zum Start in die Saison sind wie gewohnt die Rennwagen der Langstrecken-Serie auf dem Nürburgring unterwegs. Acht Rennen gibt es in der Saison. Dabei gehen bis zu 165 Rennautos auf der 24 Kilometer langen Strecke an den Start. Höhepunkt der Serie ist das 12-Stunden-Rennen im September.

2. April - Motorradgottesdienst "Anlassen": Viele Motorradfahrer treffen sich im Rahmen des ökumenischen Gottesdienstes "Anlassen" am Nürburgring zur traditionellen Saisoneröffnung. Mehr als 10.000 Biker holen sich im Fahrerlager den Segen und fahren anschließend in einem gemeinsamen Korso über die Nordschleife.

Zum traditionellen Auftakt der Motorradsaison treffen sich jedes Jahr tausende Motorradfahrer zum "Anlassen" am Nürburgring. dpa Bildfunk Picture Alliance

6. Mai - Hotfoot Run: Der Strongman Run wird ab der Saison 2023 unter dem Namen Hotfoot Run veranstaltet. Die Herausforderungen bleiben aber die gleichen: Schlamm, kaltes Wasser und 40 Hindernisse in der "Grünen Hölle".

18. - 21. Mai - 24-Stunden-Rennen: 130 Rennautos liefern sich eine 24-stündige Jagd auf der längsten und wohl schwierigsten Rennstrecke der Welt. Bei Tag und bei Nacht zeigen die Fahrer ihr Können auf dem Nürburgring und kämpfen oft auch in spektakulären Momenten mit den Wetterverhältnissen der Eifel.

2. - 4. Juni - Rock am Ring: Die Toten Hosen und den Kings of Leon sind die Headliner bei Rock am Ring 2023. Außerdem haben die Foo Fighters ihren einzigen Europa-Auftritt in diesem Jahr. Auf den drei Bühnen des großen Musikfestivals werden unter anderem auch K.I.Z., Machine Gun Kelly, Limp Biskit und Rise Against auftreten. Die umstrittene Rockband Pantera gehört dagegen nicht mehr zum Lineup des Festivals.

Nach zwei Jahren Corona-Pause war das Festival Rock am Ring 2022 nach Angaben der Veranstalter mit knapp 90.000 Besuchern ausverkauft. IMAGO indiv

13. - 16 Juli - Truck-Grand-Prix: Beim Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix trifft sich Jahr für Jahr eine ganze Branche. Auf dem Nürburgring liefern die rund 1000-PS-starken Trucks knallharte Duelle, wenn sie mit rund 160 km/h über die Rennstrecke donnern. Ebenfalls am Start im Rahmenprogramm: die ADAC GT Masters.

21. - 23- Juli - Rad am Ring: An diesem Wochenende gibt es kein Motorengeheul auf der Traditionsrennstrecke. Stattdessen ist der Nürburgring frei für Radsportler. Höhepunkt ist das 24-Stunden-Rennen der Radfahrer über die Kombination aus Grand-Prix-Strecke und Nordschleife.

4. - 6. August - DTM-Rennen: Insgesamt 13 Teams starten mit sechs verschiedenen Marken bei der Rennserie, die erstmals unter dem Dach des ADAC veranstaltet wird. Zu erleben gibt es die Fahrzeuge von Audi, BMW, Mercedes-AMG Porsche sowie Lamborghini und Ferrari.

Beim DTM-Rennwochenende gibt es Spitzenmotorsport mit einem internationalen Fahrerfeld auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings. dpa Bildfunk Picture Alliance

11. - 13. August - Oldtimer-Grand-Prix: Mehr als 500 Rennwagen machen den Oldtimer-Grand-Prix zu einer der größten und beliebtesten Oldtimer-Rennveranstaltungen der Welt. In diesem Jahr findet der Oldtimer-Grand-Prix zum 50. Mal statt. Im Fahrerlager werden laut den Veranstaltern wieder seltene und wertvolle Klassiker vorgestellt, auch Sportprototypen und Formel-1-Boliden der Vergangenheit sind am Start.

15. - 17. September - Langstrecken-Klassiker: Seit 1953 gibt es das ADAC 1.000-Kilometer-Rennen am Nürburgring. An diesem Wochenende findet zum dritten Mal das Revival des legendären Langstrecken-Klassikers statt. Fast 7 Stunden, fast 40 Runden mit einem Starterfeld von über 100 historischen Fahrzeugen.