Alle Fernzüge zwischen Kaiserslautern und Paris fallen aus

Die Streikwelle im Nachbarland Frankreich wirkt sich erneut bis in den Westen der Pfalz aus. Zwischen Kaiserslautern und Paris fahren am Mittwoch keine Fernzüge.

Bahnreisende haben es gerade in der Westpfalz in den letzten Monaten nicht leicht gehabt. Krankheitswelle, Personalmangel, unbesetzte Stellwerke - immer wieder fielen deswegen kurzfristig Züge aus. Jetzt am Mittwoch ist es der Generalstreik in Frankreich: Er richtet sich gegen das Vorhaben der französischen Regierung, das Rentenalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Wegen der Proteste gegen die geplante Rentenreform fallen nach Angaben der Deutschen Bahn alle Fernzüge über Kaiserslautern und Saarbrücken nach Paris aus.

Vom Hauptbahnhof in Kaiserslautern geht es sonst über Saarbrücken nach Paris. Am Mittwoch allerdings nicht. SWR SWR

Kein Fernverkehr zwischen Kaiserslautern und Paris

Betroffen sind demnach beide Fahrtrichtungen von und nach Kaiserslautern und das nicht nur im Fernverkehr. Auch im Regionalverkehr nach Frankreich kommt es laut Bahn wegen der Streiks zu starken Einschränkungen.