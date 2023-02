Keine Züge zwischen Kaiserslautern und Paris

Streik in Frankreich

Wer von Kaiserslautern aus einen Kurztrip nach Paris geplant hat, kann am Dienstag nicht den Zug nutzen. Wegen des Generalstreiks in Frankreich fallen alle Verbindungen in die französische Hauptstadt aus.

Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt, wurde bereits die letzte Fahrt des Zuges auf der Strecke Frankfurt-Mannheim-Kaiserslautern-Saarbrücken-Paris am Montagabend gestrichen. Am Dienstag würden dann alle Fernzüge ausfallen. Regionalzüge zum Beispiel nach Metz oder Wissembourg seien von dem Streik voraussichtlich nicht betroffen. Der Protest der französischen Gewerkschaften richtet sich gegen die Pläne einer Rentenreform der Regierung von Präsident Macron. Sie sehen unter anderem eine Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre vor. Die Gewerkschaften hatten in den vergangenen Monaten bereits mehrfach dagegen protestiert.