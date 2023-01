Erneute Zugausfälle im Westen der Pfalz

Eigentlich kündigte die Deutsche Bahn an, dass ab 2023 die Züge in der Westpfalz wieder zuverlässiger fahren. Doch wieder kommt es zu Zugausfällen. Dieses Mal zwischen Pirmasens und Kaiserslautern.

Wer am Wochenende mit dem Zug von Pirmasens nach Kaiserslautern fahren will, macht womöglich ein langes Gesicht. Denn auf der Strecke fallen die Züge am Samstag zwischen 13 und 21:30 Uhr und am Sonntag zwischen 14 und 21:30 Uhr aus. Nach Angaben der Deutschen Bahn enden die Züge aus Richtung Kaiserslautern vorzeitig in Schopp und entfallen zwischen Schopp und Pirmasens. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet worden. Diese verkehren laut DB aber ohne festen Fahrplan und können nicht immer direkt am Bahnhof halten.

Zwischen Kaiserslautern und Pirmasens fallen die Züge aus. Das nicht zum ersten Mal. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Ein bekanntes Problem

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind Stellwerks-Mitarbeiter kurzfristig erkrankt. In den vergangenen Monaten waren in der Westpfalz immer wieder Züge wegen erkrankter Mitarbeiter gestrichen worden. Das sorgte für heftige Kritik - unter anderem meldeten sich Landräte und Oberbürgermeister zu Wort. Die Deutsche Bahn kündigte daraufhin an, dass ab diesem Jahr die Züge wieder planmäßig fahren sollen.