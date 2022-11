Wieder Zugausfälle im Raum Kaiserslautern - Bahn sucht neue Mitarbeiter

per Mail teilen

Im westpfälzischen Regionalverkehr fallen bis in die kommende Woche wieder Züge aus, betroffen ist unter anderem die Strecke im Lautertal. Die Deutsche Bahn sucht derweil händeringend nach neuen Mitarbeitern.

Die massiven Personalprobleme der Deutschen Bahn reißen nicht ab. Wie das Unternehmen kurzfristig ankündigte, fallen mindestens bis zum Montagnachmittag alle Züge auf der Strecke von Kaiserslautern über Lauterecken nach Grumbach aus. Ab Samstag sollte es eigentlich einen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Aber auch daraus wird wohl vorerst nichts.

#RB66 #Kaiserslautern <> #LautereckenGrumbach Wegen eines erhöhten Krankenstandes wird der Zugverkehr ab sofort bis Mo, 14.11.22 13:45Uhr eingestellt. Busnotverkehr ist mit insgesamt 4 Bussen (2 je Richtung) eingerichtet. Weitere Infos finden Sie auf https://t.co/FIPmRhRUww

Keine Bahn, kein Bus: Voraussichtlich erhebliche Probleme im Schülerverkehr

"Von den angefragten Busunternehmen für das Lautertal liegt uns noch keine Zusage vor", heißt es in einer Mitteilung des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr. Insbesondere im Schülerkehr am Montag könne es daher zu Problemen kommen, wenn weder Züge noch Ersatzbusse verkehrten.

Hintergrund der andauernden Zugausfälle in der letzen Zeit ist laut Bahn ein hoher Krankenstand unter den Mitarbeitern. Vor allem kurzfristige Krankmeldungen beim Stellwerkspersonal hätten direkte Auswirkungen auf den Regionalverkehr.

Bahn will 26.000 neue Mitarbeiter einstellen

Hoffnung setzt das Unternehmen auf eine Job-Offensive: Alleine in diesem Jahr wolle man 26.000 neue Kolleginnen und Kollegen an Bord holen, gibt sich die Deutsche Bahn optimistisch. Vor allem in Rheinland-Pfalz werbe man daher verstärkt um geschultes Fachpersonal, aber auch um Auszubildende.