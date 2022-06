Fridolin Skala arbeitet als Autor bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Ich bin Nachrichtenredakteur in der Online-Redaktion von SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Seit dem Sommer 2020 recherchiere und schreibe ich Stücke und Geschichten für Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer auf. Zum SWR kam ich nach dem Politikwissenschaftsstudium in Bamberg und Warschau und dem Masterstudiengang Journalismus an der Universität Mainz. Davor Hospitanzen unter anderem bei der "Süddeutschen Zeitung" und der "Frankfurter Rundschau" und Mitarbeit bei der "Mainzer Allgemeinen Zeitung" und "faz.net". Heimat Geboren zwischen Rhein, Reben und Menschen mit symphatischem Dialekt in Mainz und inzwischen auch dort wieder zuhause. Lieblingsthemen Mich interessieren politische Debatten und Winkelzüge dahinter, aber auch gesellschaftliche und zeitgeschichtliche Themen. Privat verfolge ich außerdem News und Entwicklungen aus Polen. Prägende journalistische Ereignisse Ganz klar die Berichterstattung rund um die Amokfahrt in Trier, die Flutkatastrophe im Ahrtal und die Tötung einer Polizistin und eines Polizisten bei Kusel. Themen, über die man schnell und gesichert berichten will und muss, die einem als Multimediaredakteur im 24/7-Dienst aber auch nahe gehen.